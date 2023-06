Rocío Flores, rota, ataca con dureza a Rocío Carrasco tras su plantón en los juzgados: "Me ha destrozado la vida"

Rocío Carrasco rechazó este miércoles un nuevo cara a cara con sus hijos, Rocío y David Flores. Ese era el día en el que tenían que reencontrarse en el Juzgado de lo Penal de Madrid después de que el hijo menor de Carrasco la denunciara por el impago de la pensión de 200 euros durante más de 40 meses.

Sin embargo, esta no acudió al encuentro. Así se comprobó a la salida de los tribunales, donde el joven se presentó acompañado de su hermana, que se mostró visiblemente seria, y de su padre, Antonio David Flores.

Ninguno de ellos quiso hacer declaraciones pese a dejarse ver aparentemente tranquilos ante las cámaras. Eso sí, horas más tardes, la excolaboradora de televisión sí que habló en el canal de YouTube de su abogado, donde tuvo unas palabras muy duras contra su madre.

"Nosotros nos hemos presentado en el juzgado y para la sorpresa nuestra, no estaba ella. He tenido una mañana brutal, porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver y la verdad es que estaba bastante nerviosa"., comenzó diciendo, visiblemente emocionada, la influencer.

Rocío Flores se rompe contando lo ocurrido hoy en el juzgado. Ella y su hermano no iban a declarar en contra de su madre.

Rocío Flores se rompe contando lo ocurrido hoy en el juzgado. Ella y su hermano no iban a declarar en contra de su madre.

Si ante estas imágenes, Rocío Carrasco no actúa, es que ya está todo perdido.

"Mi postura siempre ha sido super clara: pese al daño que me ha hecho y haberme destrozado la vida como ha hecho, y de señalarme públicamente en un documental, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre. Yo no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy", señaló entre lágrimas.

Además, explicó que lo único que quiere es que se haga justicia. "Estoy viviendo un infierno todos los días de mi vida. No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé. Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto se acabe. Quiero que salga a la luz la realidad", sentenció.