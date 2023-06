La drástica decisión de Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores, tras ser condenado a cárcel

Tras salir a la luz este miércoles la noticia de que Carlo Costanzia ha sido condenado a 21 meses de prisión y tendrá que entrar en la cárcel por un delito continuado de estafa agravada, el actor ha tomado una drástica decisión que tiene que ver con su día a día en las redes sociales, su principal plataforma para visibilizar su nueva faceta como cantante.

Un movimiento con el que, se presupone, evitará la exposición mediática en este momento tan delicado. De esta forma, y según indican varios medios dedicados a la información del corazón, de la noche a la mañana, Carlo ha puesto privado su perfil oficial de Instagram y ha eliminado todos los posts que había publicado en su perfil hasta la fecha, dejando vacío su perfil.

Según la información que revela Semana, el intérprete, hijo de la empresaria y exmodelo Mar Flores, que siempre ha defendido su inocencia, estaba acusado de un delito continuado de estafa en su modalidad agravada.

Ahora, y siempre según la información de la revista, la Audiencia Pronvicial de Málaga ha dictado sentencia en los siguientes términos: "Condenamos a Carlo Costanzia Di Costigliole Flores y a R.B.M., como responsables criminales en concepto de autores de un delito continuado de estafa agravada, ya definido, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño muy cualificada, a la pena, a cada uno de ellos, de 21 meses de prisión y multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas".

¿Por qué entrará a la cárcel si la pena es inferior a dos años? Según la misma información, es normal que se conceda un beneficio para que no se ingrese, pero no es obligatorio y depende del juez. En este caso, esta es su argumentación: "Los condenados no son merecedores del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, toda vez que no se trata de unos delincuentes primarios o puntuales". Carlo había solicitado la suspensión de la pena al ser una condena inferior a dos años, pero se le ha denegado.

Según informaba la revista el pasado septiembre, el también modelo se enfrentaba a 9 años de prisión. A Carlo Costanzia y a su socio se les acusaba de haber estafado 92.900 euros a través de un negocio dedicado a la compraventa de coches de alta gama.

Ambos tienen cinco denuncias por parte de cinco personas diferentes, por las que se abrieron diligencias, aunque según uno de los damnificados son muchas más "las personas estafadas".

La versión del hijo de Mar Flores, siempre según la publicación, es que él ha sido víctima de un engaño. "Carlo dice que su socio le engañó, pero el socio no figura por ninguna parte y no ha firmado nada", señala uno de los denunciantes.

Además, según desvelaron fuentes personadas en la causa ante el juez, Carlo aseguró no poder pagar la deuda por estar en paro, pero la justicia habría comprobado que en esos momentos tenía una nómina por su participación en Toy Boy. "El fiscal le reprendió esa falacia", aseguraban a la revista esas mismas fuentes.

No obstante, según indicaba Semana, el joven nunca se ha negado a devolver lo adeudado. Además, informa, un acuerdo extrajudicial in extremis podría resolver la causa sin pena de prisión.

Tras la sentencia, Mar Flores "está destrozada", indica una fuente cercana a la empresaria. "Se le ha venido el mundo encima, porque esperaba que su hijo pudiera esquivar el ingreso en prisión y no tuviera que pisar la cárcel".