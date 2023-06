Wyoming 'resucita' a Francisco Franco en la sección 'El Otro Barrio' de 'El Intermedio'

Wyoming volvió a entrevistar este miércoles a un personaje muy conocido ya fallecido en la sección El otro barrio, de El Intermedio. En esta ocasión, tras Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Jesús Gil, o Fernando Fernán Gómez, fue el turno de Francisco Franco.

"Recibimos a nada más y nada menos que a don Francisco Franco Bahamonde, el generalísimo, caudillo para unos y dictador para todos los demás... ¿Cómo está usted?", comentó el presentador.

'Franco' le contestó: "Aquí estoy, perfectamente, para servirle a usted, a su señora y a nuestra augusta patria ¡Arriba España!". Pero Wyoming quiso saber qué hacía en el cielo "teniendo en cuenta que ha pasado a la historia como un dictador sanguinario...".

'Francisco Franco', en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"Muchas gracias por el cumplido, joven. Obviamente, cuando fallecí, me destinaron al infierno. Pero, aunque en mi expediente figuraba lo que ha dicho, primó lo de ser gallego y no soportar más de 25º. Así que, me libré", le respondió el dictador.

El presentador le comentó que en España todavía hay muchos nostálgicos que mantienen viva su memoria: "¡Cómo debe ser! Menos mal que todavía hay españoles de bien, patriotas, católicos, apostólicos y romanos", exclamó 'Franco'.

También recordó que el 20 de noviembre de 1975, tras su fallecimiento, Arias Navarro salió y dijo: "Españoles, Franco ha muerto. Aunque se le olvidó decir: Pero el franquismo sigue vivo", añadió el dictador.

Y le dijo a Wyoming: "¿Sabe usted lo que es un paluego? Es cuando se te mete algo entre los dientes. El franquismo en vez de un paluego, es un pasiempre".

"La buena noticia es que las cosas han cambiado mucho en España y ahora hay conceptos que a usted ni le sonarán como género fluido, tiktoker, satisfyer o derechos humanos. Es más, ahora votamos cada dos por tres, hay muchos partidos políticos y las mujeres han conquistado muchos derechos", le contó el madrileño.

"Desde que estoy aquí me río muchísimo con todo lo que pasa en España, salvo con aquello de sacar mis restos del Valle de los Caídos, eso no me hizo ni puñetera gracia", aseguró 'Franco'.

"¡No lo entiendo! con la de cosas que yo le di a España, pantanos, orden y ley y una cruz que se ve desde el espacio..."., añadió. Para acabar, el presentador quiso saber a qué se dedicaba el dictador en el cielo.

"Poca cosa porque no puedo practicar mis aficiones y hay poco que hacer. Como no hay paredes y la gente está muerta, no se puede fusilar a nadie. Quedo con mis amigos: Adolfo, Benito, José Antonio... tengo una gran vida social, como diría Alaska", admitió.

Wyoming le agradeció la entrevista y le dijo para concluir: "Esperemos que sea como la dictadura y no se vuelva a repetir".