Núñez Feijóo, en 'El Hormiguero': "Le pedí a Julio Iglesias que me hiciese un meme suyo diciendo... 'Vas a ganar y España lo sabe'"

Tras la entrevista este miércoles en El Hormiguero de Pablo Motos a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y candidato del PP a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del próximo 23 de julio, el presentador dio paso a las hormigas.

En su sección Las preguntas más absurdas que jamás verás hacer a nadie al líder de la oposición, Trancas y Barrancas quisieron saber si le hacían gracia las frases de Mariano Rajoy.

"Es una de las personas más simpáticas que conozco", respondió el político. Luego indagaron sobre si había estado en Moncloa, y el gallego les contestó que con Zapatero, con Rajoy y con Sánchez.

"Su hijo es ahora muy pequeño, imaginemos que es más mayor y lleva a casa con una novia de Podemos... ¿Qué le diría?", señaló Barrancas. Feijóo contestó que la saludaría y le preguntaría su nombre, pero le devolvió la pregunta a la hormiga: "¿Quién te dice que mi hijo no se haga de Podemos? Aunque ya no existen, ahora se llaman Sumar".

Barrancas le preguntó por diversas situaciones con las gafas, pero fue Trancas el que comentó: "Le voy a hacer una pregunta que todo el mundo está deseando que la haga: ¿Le ha llamado Julio Iglesias últimamente?".

El líder del PP le contestó afirmativamente: "Sigue con mucha atención lo que pasa en España, lee periódicos, devora las editoriales y los artículos de opinión, dándome sus pareceres sobre lo que cree él".

"Está obsesionado con dos problemas que tiene España: La unidad territorial de nuestro país y el agua. Ese tema me lo pregunta de forma constante, dice que hay solucionarlo", comentó el invitado.

Y añadió que "le quiero mucho a Julio Iglesias, me gustan todas sus canciones y hablé con él por última vez hace tres o cuatro días, cuando le dije que venía a El Hormiguero".

"Me dijo que es un programa importantísimo, que lo preparara bien, que fuera yo mismo y así me saldría bien", desveló Feijóo. Trancas quiso saber si el cantante le enviaba al político memes sobre él mismo.

"Le pedí que me hiciese un meme diciendo... 'Vas a ganar y España lo sabe'. También le mando en alguna ocasión memes suyos, pero a esos no me contesta", admitió.

La última pregunta fue sobre las celebraciones de los políticos cuando ganan en las elecciones: "Si Barrancas, que es la hormiga favorita de mi hijo Alberto, me lo pide y tengo ocasión de botar, fíjese en el bote que daré...", concluyó el político.