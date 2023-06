Pitingo: "Cuando empecé me señalaban porque pensaban que era gay"

Pitingo es un artista completo, comprometido y libre. Pionero en eso que él llama hermanamiento de culturas musicales, ha regresado a España para dar comienzo a una gira que le llevará de Sevilla a Barcelona y de Marbella a República Dominicana, donde el 23 de noviembre se presentará oficialmente en aquellas latitudes.

Su primer concierto será el próximo 12 de agosto en el mítico Festival don Pepe de Jerez, mientras que el 15 de noviembre dará un impresionante concierto en el Wizink cuya recaudación de taquilla irá para la Fundación Prodis de la que Pitingo es padrino.

Es usted como el hijo pródigo…

Me encanta volver a España para recorrerla con mi música. Estoy a punto de empezar mi gira, Soulería de ida y vuelta, que es un espectáculo repleto de color, impregnado de la cultura latinoamericana y del hermanamiento con nuestras raíces, con ese flamenco que me corre por la sangre.

Me da la impresión de que el flamenco está resurgiendo…Nunca había muerto, pero es verdad que el público lo está acogiendo con más entusiasmo. Nuestro cante es la tarjeta de presentación en todo el mundo y es responsabilidad de todos el cuidarlo y respetarlo. Ahora, por ejemplo, hay muchos cantantes que aflamencan, que se dirigen a un público más joven y que permiten ir conociendo poco a poco otros palos del flamenco.

Usted en eso fue pionero y no fue fácil…

Mucha gente empezó a interesarse por el flamenco cuando me escuchó por primera vez y ahora se pone las canciones de Manolo Caracol. Aunque yo no haga flamenco ortodoxo, mi tipo de música permite que en un concierto pueda meter un taranto, una seguidilla, una cartagenera y generar curiosidad en el que viene a verme. La pedagogía musical también es necesaria.

Se le acusó de corromper la pureza del flamenco, ¿sufrió mucho?

Lo pasé muy mal. Fueron años complicados, pero todo pasa. Recuerdo que, cuando estaba a punto de lanzar mi primer disco, hablé con mi padrino, Enrique Morente, y muy nervioso le dije: 'Me van a caer hostias por todos los sitios', y él me respondió: 'Las malas palabras de uno, despiertan la curiosidad de otros'. Y no puede ser más verdad. Los genios como él, como Camarón o Paco de Lucía, sí fueron valientes, porque una crítica demoledora en aquellos tiempos podía destrozarte una carrera. Yo solo soy un superviviente que ha aprendido a levantarse cada vez que se ha caído.

¿Nadie le preparó para el éxito?No, la verdad es que no. Y cuando ese éxito llegó, me sobrepasó. Era algo con lo que siempre había soñado y cuando lo conseguí, no supe gestionarlo, me quedaba bloqueado y encerrado en casa.

¿Cómo lo superó?

Es importante pedir ayuda y yo lo hice. Los psicólogos están para ayudarnos en ese tipo de instantes en los que no sabes muy bien cómo salir de ahí. La música también sana, mucha gente me escribe diciéndome que mi voz les ha hecho superar momentos difíciles y ellos no saben que al que han sanado es a mí. Hacer feliz al público es motivador.

Usted es muy familiar, imagino que su gente le acoge cuando la vida aprieta.Siempre. Date cuenta de que estoy muy protegido por ellos. A día de hoy viajo con ellos: mi mujer es mi representante, mi sobrino y mi compadre forman parte del equipo… Me dan seguridad. En este mundo es muy fácil ponerse a volar y hay gente que se acerca con muy malas intenciones. ¿Tan malas experiencias ha tenido?¡Podría escribir un libro! Pero también tengo que decirte que por el camino me he encontrado a personas maravillosas con las que me gusta compartir mi tiempo. Yo no quiero aduladores ni palmeros, quiero que la gente que me quiere me trate como Antonio y no como Pitingo.

¿Son diferentes?

No, pero quizás a un artista es más complejo decirle algunas cosas y a mí lo que me gusta es que me lo digan, que me cojan del brazo y me digas: 'Antonio, vamos ya, deja esto'. Hay que ser realista.

¿Ha sufrido discriminación por ser gitano?Sí, pero en contadas ocasiones. Si soy sincero, la he sentido por un lado y por otro, porque soy libre y eso a veces genera mucho ruido, pero creo que ahora estoy en otro momento y hay que luchar por la libertad. Me habla de libertad en la semana del Orgullo Gay…Sí, también por ellos me he implicado en muchas causas, apoyo al colectivo homosexual porque creo que el amor no entiende de género, sino de sentimientos. Mi implicación es total porque desde pequeño me han enseñado que daba igual a quien amaras, que lo verdaderamente importante era amar. El hermano de mi abuela era homosexual y lo vivimos de una manera muy natural.

No siempre es así…Estoy de acuerdo. He visto hechos lamentables con los que no comulgo, creo que es increíble que a día de hoy se sigan produciendo agresiones por amarse en libertad. Cuando yo empecé hubo mucha gente que me señalaba porque pensaba que era gay.

¿Cómo lo vivió?Encantado de la vida. Cuando me lo decían pensaba: qué bien, eso es que 'ven en mí cierta sensibilidad'. Nunca he tenido problema ni me lo he tomado como una ofensa. El que ofende hablando de la orientación del otro se describe a sí mismo.



