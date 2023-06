Sumar aprovecha el patinazo de Batet al decir que casi nadie tiene problemas para pagar el alquiler: "El PSOE vive fuera de la realidad"

Las decisiones y declaraciones del PSOE en materia de vivienda de los últimos días han dejado su flanco izquierdo al descubierto, y Sumar no ha dudado y ha abandonado su habitual buen tono con los socialistas, marca de la casa de su líder, Yolanda Díaz. Así lo hizo tanto el martes, a raíz de la decisión del PSOE de acabar con la prórroga automática de los contratos de alquiler durante seis meses para evitar subidas bruscas de precios, como este mismo miércoles, cuando Díaz acusó a los socialistas de estar "fuera de la realidad" tras afirmar la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que "la mayor parte de la población no tiene problemas para seguir pagando el alquiler".

Sumar lleva un par de semanas intentando situar el foco del debate en cuestiones sociales, que son los asuntos en los que la coalición liderada por Yolanda Díaz considera que mejor puede moverse. Y en los dos últimos días, de forma imprevista, las decisiones y declaraciones del PSOE han permitido a Sumar marcar perfil progresista en la batalla que ambas fuerzas mantienen por una parte de los votantes del bloque de izquierdas. Tanto es así que Batet, apenas unas horas después de sus palabras sobre los alquileres —pronunciadas en una entrevista en la Cadena SER— tuvo que pedir "disculpas" por no haberse "explicado bien" y aseguró que sabe "lo que cuesta poder pagarse un arrendamiento".

Esa petición de perdón, no obstante, no evitó que a Batet le llovieran las críticas por su izquierda. "Esas declaraciones indican que el PSOE vive fuera de la realidad de la gente, porque uno de los problemas fundamentales de la población es que el 50% de las personas que viven de alquiler sufre problemas de empobrecimiento, y eso lo tenemos que atajar", denunció Díaz, que insistió en que los socialistas "viven en una España que no es real" mientras Sumar "está en la España de la gente normal".

En el mismo sentido se expresó el número cuatro de Sumar en la lista de Madrid y líder de Más País, Íñigo Errejón, que, aunque agradeció sus disculpas, aseguró que las palabras de Batet revelan que no conoce la "realidad de la calle". "Se ha equivocado porque en realidad no conoce la situación, el día a día que mes a mes se desempeña en la vida de los españoles", afirmó Errejón, que sin embargo echó un capote al PSOE afirmando que cuando alguien se equivoca "hay que reconocerle que ha hecho bien en corregir".

El patinazo de Batet, no obstante, es doblemente controvertido porque tuvo lugar cuando la dirigente contestaba a la pregunta de por qué el PSOE ha decidido acabar con la prórroga automática de los contratos de alquiler durante seis meses, en contra de la posición de Sumar y Unidas Podemos. Y Díaz también elevó el tono contra esa decisión y aseguró que supone "gobernar contra la gente", porque con un salario medio de 21.000 euros "no se puede vivir con dignidad" si hay revalorizaciones de contratos de alquiler que son del 30%, 40% e incluso el 50%. El martes, la líder de Sumar había sido más reservada y se había limitado a calificar de "error" la decisión.

Quien también cargó con fuerza contra el movimiento del PSOE fue la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que calificó la decisión de no extender la prórroga automática de los alquileres de "error garrafal". "En este caso, el PSOE se está equivocando desde todos los puntos de vista. Desde el de hacer políticas valientes que ayuden a la gente de nuestro país, por supuesto, pero también desde el punto de vista electoral, porque cuando tú le cedes terreno a la derecha y a la extrema derecha en temas clave como la vivienda, un problema enorme, no estás contribuyendo a movilizar a tu electorado y a darle motivos a la gente progresista para que te vote", planteó Belarra.