El embrollo de los pactos

Por muy claros que sean los resultados de las encuestas, y por muy evidentes que pudieran parecer los impulsos políticos de un país en un momento determinado, una vez que se convoca a los ciudadanos a las urnas cualquier cosa puede pasar. Y las campañas electorales tienden a ser como las pistolas, que las carga el diablo.

Cuando Pedro Sánchez, inopinadamente, nos citó para votar el 23 de julio, en medio de la canícula, hubiera podido parecer que todo estaba resuelto para Feijóo, porque doce horas antes de esa convocatoria se había conocido el resultado de las elecciones del 28 de mayo y la victoria del PP era suficientemente rotunda como para imaginar que sería difícil un reparto de votos muy distinto en las generales. Pero ¿es factible dar un vuelco a ese resultado en menos de dos meses? Se podía suponer que no, pero en política lo imposible no existe. A lo más que se llega es a que haya circunstancias improbables.

Han pasado casi cinco semanas desde el 28 de mayo y faltan poco más de tres para el 23 de julio, y el PP está peor de lo que estaba. La campaña para las elecciones municipales y autonómicas se le cruzó a Pedro Sánchez cuando, a falta de quince días para la votación, la discusión preelectoral se centró en los pactos del PSOE con Bildu. Ahora, la campaña para las generales está condicionada por los pactos del PP con Vox. Y los populares sufren el mismo problema que sufrieron los socialistas con Bildu: que no han encontrado la fórmula para que los debates de campaña vayan por otro lado.

Resulta interesante analizar cómo el mismo país que en 2015 decidió acabar con el bipartidismo llevando al Congreso a Podemos y a Ciudadanos, y en 2019 a Vox, ahora reniega de los pactos que los dos grandes partidos hacen (o dicen que están obligados a hacer) con alguna de esas fuerzas políticas más jóvenes en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas o en el Gobierno de la nación. Pero la política tiene estas extrañas reglas. Y, si no hay un discurso articulado y comprensible en los partidos principales del sistema, el electorado se enfada y toma sus propias decisiones. El problema es que, ante determinadas situaciones kafkianas, como el embrollo de los pactos, resulta muy difícil articular un discurso que no sea kafkiano. Las explicaciones que Feijóo y sus colaboradores han ofrecido hasta ahora sobre su relación con Vox están lejos de ser comprensibles. Y es difícil para un votante compartir aquello que no se comprende.

El PP intentará en los próximos días poner coto a este asunto que tanto le perjudica, y el PSOE hará lo posible por mantener viva la discusión hasta el último día de campaña. Son las reglas del juego.