Manolita Chen, icono trans y pregonera del 'Orgullo 2023': "Si tienen un hijo o hija trans, abridle la ventana del amor y el corazón"

Este miércoles se celebra el Día del Orgullo LGTBIQ+, una jornada de reivindicación en la que la sociedad se manifiesta para reclamar la igualdad de derechos y oportunidades independientemente de las preferencias sexuales de cada uno.

Por ello, En boca de todos ha contactado en directo con Manolita Chen, encargada de dar el pregón del Orgullo 2023, junto a Alba Flores y Ana Wagener, desde la plaza de Pedro Zerolo, en la capital. Así, la mujer ha aprovechado para mandar un mensaje.

"Tenemos que luchar por nuestra dignidad y respeto. Yo fui la primera mujer trans que tuvo su DNI de mujer en 1983 y la primera que adoptó cinco hijos. El Orgullo no es el 28 de junio, es todo el año y por él tenemos que luchar cada día", ha destacado la activista.

"No somos libres. Estamos luchando para serlo y lo seremos porque no vamos a parar. Nos quitan una bandera y ponemos tres", ha agregado Manolita que, además, ha querido mandar un mensaje a las familias: "Le pediría a los padres y madres de familia que si tienen un hijo o hija trans, que le abran la ventana del amor y el corazón. Ningún niño debe pasar lo que yo he sufrido".