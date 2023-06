Pablo Sebastian suplica entre lágrimas que le dejen ver a Carmen Sevilla: "Que el hijo se apiade y nos deje ir a despedirla"

El fallecimiento de Carmen Sevilla ha supuesto un gran varapalo para nuestro país. La actriz y presentadora se ha apagado a los 92 años tras llevar más de una década padeciendo alzhéimer. Pese a su gran peso mediático, Augusto, su único hijo, ha preferido que la despedida de su madre se haga en la más estricta intimidad.

Así, este miércoles, Espejo Público ha podido hablar con Tino, quien fue el chófer de la artista durante más de veinte años: "Ante la falta de comunicación con Augusto y la falta de información de todo he decidido venir a ver si me enteraba de algo y me he encontrado con que no podemos verla ni despedirnos de ella ni nada".

"Fueron veinte años con ella. Para mí era como una madre. Yo la cogí antes de cumplir 30 años y acabo de cumplir 60. Veinte años llevándola por todo el país, viajando con ella constantemente. Reíamos y llorábamos cuando tocaba. Lo hemos pasado muy bien. Pero hay una cosa que sí tengo claro y es que creo que me he llevado los mejores momentos de María del Carmen García Galisteo", ha agregado Toni.

"Cuando viajábamos por ahí ella se agarraba a mi brazo y ya no había nadie más. Lo era todo, para ella, cuando salíamos de viaje", ha apuntado el chófer que, además, ha destacado que cuando ha recibido la noticia de la muerte de Carmen ha sentido "un dolor muy grande".

"Yo no he podido despedirme de ella. Su hijo impuso un régimen de visitas que la gente hemos respetado escrupulosamente. No la pude ver en la residencia, no he podido verla ahora. Y ya no solo por nosotros, la gente cercana a ella, yo pienso que el público, en general, se merecía despedir a Carmen", ha recalcado Tino.

Asimismo, el matinal ha podido hablar en directo con Pablo Sebastian, el pianista a quien Carmen Sevilla descubrió en Argentina y decidió traerlo a España para que desarrollase su talento junto a ella. El matinal se ha trasladado a la casa del músico, quien ha contado algunas anécdotas: "Yo estoy aquí, en este país, desde hace 42 años, por ella. Carmen me descubrió en Argentina en una sala de fiestas cuando fue a actuar con Lolita, que tenía 21 años".

"Me vieron actuar a mí también, con el piano. Ella se debió acordar de Augusto Algueró y me dijo: 'Chiquillo, tú te vienes a España conmigo'. Y me trajo. El chófer, Tino, la esperaba abajo, en la puerta de mi casa mientras ella ensayaba conmigo en el piano para el Telecupón", ha recordado Sebastian.

"Me decía: 'Chiquillo, que la ropa no me entra, que estoy gordita'. Yo le tenía preparado una rodajita de pan tostado, una latita de atún, un huevo cocido y una loncha de jamón cocido y me decía: 'Gracias, esto es lo que yo comeré en todo el día'. Pero luego me contaban que llegaba al canal, se metía en el restaurante y se comía todo", ha explicado el compositor.

Pablo Sebastian ha pedido al matinal hacer un homenaje a Carmen Sevilla tocando las Violetas imperiales, uno de los temas más cantados por la actriz. Asimismo, el artista ha contado cómo se imagina ahora mismo a Carmen Sevilla: "Me la imagino golpeando la puerta si hay un panteón, un Edén, un paraíso de las mujeres guapas. El buen Dios le abre y le dice '¿Carmen Sevilla? Adelante'. Y ella se pone muy sevillana, con los brazos en jarras diciendo 'Chiquillo, aquí estoy'. Me la imagino nadando en la luz y cantando por sevillanas".

Finalmente, el artista no ha podido evitar las lágrimas al confesar que no podría despedirse de Carmen Sevilla como le gustaría: "Si la gente me reconoce por la calle y me dice cosas bonitas es gracias a esta bendita mujer. Que el hijo se apiade de mí y de nosotros, sus admiradores, y nos deje ir a despedirla. Yo quiero irme así, como estoy ahora, pero no sé si puedo, si debo, si me van a dejar. Si no voy no es por mi voluntad". Desde el plató del matinal, Susanna Griso ha explicado el hijo de Carmen Sevilla no acudirá al tanatorio para evitar la presencia de los medios.