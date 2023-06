'Noche Ochentera', 'Vagabundo' o 'Ella baila sola', serán algunas de las canciones que más se escucharán este verano, según Spotify

Spotify ha desvelado las canciones que podrían convertirse en los temas del verano más escuchados tanto en España como a nivel mundial. Himnos de temporada que ya pueden encontrarse en la playlist Verano 2023 de la plataforma de audio streaming.

La compañía de audio ha analizado las más de 32 millones de listas de usuarios con la idea de conocer sus preferencias para sacar a la luz los temas que no dejarán de sonar este verano y que no podrán faltar en la lista musical de cada fiesta o viaje. Así, la listas creadas por Spotify incluyen desde ritmos urbanos hasta emocionantes beats veraniegos.

Según la Head of Music del sur y este de Europa de Spotify, Melanie Parejo, las canciones del verano 2023 en España "estarán repletas de éxitos en español, con una gran representación de artistas locales como Lola Indigo, Aitana, Quevedo, Rosalía, Chanel o Vicco", ha explicado. Además, artistas urbanos como Bad Bunny, Bizarrap, Eslabon Armado o Peso Pluma también formarán parte de la lista a nivel nacional, pero también mundial.

Rauw Alejandro y Bizarrap en la portada de la playlist 'Verano 2023' de Spotify. SPOTIFY

El Tonto de Lola Indigo y Quevedo es un tema que se ha viralizado en redes sociales gracias a los challanges y que no parara de sonar este verano en España. Clavaito, de Chanel y Abraham Mateo, Noche Ochentera de Vicco, Where She Goes de Bad Bunny o Vagabundo de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle también formarán parte de la lista.

Asimismo, la plataforma también destaca las grandes tendencias centradas en los sonidos del pasado y que mucho recuerdan a la época de los 90 y los 2000 con temas como Las Babys de Aitana o Supernova de Saiko. También se observa un creciente gusto por la música con sonidos mexicanos con temas como Ella baila sola de Eslabón Armado y Peso Pluma.

A nivel mundial, destacan géneros musicales desde el hip-hop y el pop, hasta el country, indie y el dance. Temas como 4EVA (feat Pharrel Williams) de Kaytraminé, Aminé y Kaytranada, All of my life (feat J. Cole) de Lil Durk y J. Cole, Baby Don´t Hurt Me de David Guetta, Anne-Marie y Coi Leray, Calm Down (with Selena Gomez), de Rema y Selena Gomez, Cruel Summer de Taylor Swift, Ella baila sola de Eslabón Armado y Peso Pluma o Where She Goes de Bad Bunny son algunos de los que se encuentran en la playlist y que conformarán parte de los hits del verano 2023 en el mundo.