Ibai Llanos aumenta la tensión y asegura que ha encontrado a una misteriosa contrincante para Mayichi tras la marcha de Amouranth

A menos de cuatro días para que tenga lugar La Velada del año 3, Ibai Llanos ha tenido que enfrentarse a otro problema de organización: la streamer Amouranth cancela su combate contra Mayichi.

La tercera baja de esta edición que, lejos de desmotivar a Llanos, ha hecho que continúe trabajando en garantizar que todo sigue como planeado. Por eso, y para no dejar a Mayichi sin contrincante, ya ha conseguido un plan B.

"Habrá seis combates en La Velada. Mayichi tiene rival", así comenzó su directo este pasado martes el creador de contenido vasco, alegre por haber podido solucionar el problema.

No obstante, a pesar de que ya está todo confirmado con la nueva luchadora y Mayichi, Ibai no ha querido revelar su identidad. "Necesito generar impacto en el público, ya que veo que esta Velada está maldita, no se va a anunciar a esta chica", ha explicado.

Ha asegurado que, igualmente, acudirá al cara a cara que se celebra este próximo viernes, pero con la cara tapada. Y, hasta que no pise el ring, no se revelará quién es. "No os vais a creer quién es", ha añadido.

Sinceramente prefiero mi nueva contrincante, ha sido un palo pero creo que será increíble 💪os va a gustar — May🌸 (@Mayichii) June 27, 2023

"Sinceramente, prefiero mi nueva contrincante", ha confesado Mayichi, por su parte, que también ha reconocido que "ha sido un palo" descubrir que no podía enfrentarse a Amouranth.

"Me estaba preparando para un combate muy diferente", ha explicado también: "Le tenía muchas ganas a Amouranth y ahora me encuentro a una persona diferente con un estilo de combate al que me tendré que adaptar".

Unas palabras que ha aumentado más la especulación de quién puede ser. Entre las candidatas principales están Ari Gameplays, que participó el año pasado, o su hermana, Ama Blitz. También podría ser Paracetamor.

En las últimas horas, la streamer mexicana Alana también ha subido una imagen con los guantes de boxeo y ha confundido más a la gente investigando. Sobre todo, después de que Llanos dejara caer que todos los boxeadores "ya se encontraban en España".

Como sea, habrá que esperar hasta el próximo 1 de julio en el Cívitas Metropolitano para descubrir una de las muchas sorpresas que Ibai Llanos asegura que tiene reservadas.