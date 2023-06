El día que a Carmen Sevilla le robó un beso en directo el entrenador de fútbol Bobby Robson

Carmen Sevilla ha fallecido este martes en el hospital Puerta de Hierro de Madrid, tras ingresar el fin de semana en estado grave en cuidados paliativos. Tras la confirmación de Augusto Algueró, su único hijo, muchos son los que han llorado la pérdida de la actriz, cantante y famosa presentadora.

María del Carmen García Galisteo, que era su nombre real, cumplió 92 años el pasado mes de octubre, y lo hizo en la residencia madrileña de Aravaca en la que llevaba seis años ingresada por el avance del alzhéimer que padecía.

Por ello, la sevillana llevaba años sin hacer ninguna aparición pública, más allá de alguna imagen desde la ventana. Aun así, todo el mundo la recordaba tal y como era, pues durante años estuvo al frente de programas muy famosos, como el histórico Telecupón, donde tenía "sus ovejitas".

Precisamente en este programa, Carmen Sevilla vivió un momento muy recordado en una de sus salidas como reportera, en concreto, el 22 de mayo de 1997 cuando fue al entrenamiento del Barcelona.

La presentadora estuvo hablando con Bobby Robson, el entrenador del equipo, y apenas pudo sacarle unas palabras. Pero lo que sí parece es que en este encuentro, el exjugador británico se fijó en ella pues, antes de despedirse, al ir a darse dos besos, él le robó un beso en directo a la cantante.

Carmen Sevilla y Bobby Robson. Pocas imágenes definen mejor los años 90 en España. pic.twitter.com/mJRqOgopyi — Agustín Galán (@Agustin_Galan) January 7, 2020

Las cámaras del programa de Telecinco grabaron el momento, en el que se veía que Carmen Sevilla se había convertido en protagonista inesperada de ese reportaje, y la imagen del beso ocupó la prensa, como se pudo ver en la edición en papel de Mundo Deportivo.

Sobre este momento, la actriz se pronunció en Catalunya Ràdio, donde demostró que no se lo tomó mal, pues declaró que es "un cachondo mental, es tremendo".

"Le hablé un poquito en inglés macarrónico y él me contestaba también con un español macarrónico. Entonces, cuando me iba, le di un beso, me retuvo y me pidió otro. Y fue entonces cuando me giró la cara el muy granujilla. Yo creo que está muy acostumbrado a eso cuando le gusta una chavala, pero yo de chavala no tengo nada", añadió.