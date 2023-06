Noah Cyrus, hermana de Miley Cyrus, se compromete con el diseñador alemán Pinkus

Incluso antes que su hermana pasará por el altar. Si Miley Cyrus lo hizo cuando tenía 26 años, Noah Cyrus soplaba el pasado enero 23 velas y ya está comprometida: tal y como ella misma ha dado a conocer a través de sus redes sociales, le ha dicho que sí a la propuesta de matrimonio de su pareja, el diseñador de moda alemán Pinkus.

Aunque solo llevan unos meses de relación, la ilusión y sintonía que desprenden en Instagram, donde se dejan comentarios continuos como "nosotros nosotros nosotros" o "por tooooda la eternidad", ha hecho que se hayan decantado por dicha red social para dar a conocer la buena nueva a sus fans.

"El mejor momento de toda mi vida fue cuando dije 'sí' a pasar el resto de la nuestra juntos. Este último mes de ser tu prometida y de estar solo nosotros dos en nuestro propio pequeño mundo ha sido tan perfecto que desearía no cambiase nada nunca más", ha comenzado Noah la publicación, en la que ha colgado varias imágenes tiernas de la pareja, entre ellas la del anillo de compromiso.

"Jamás pensé que conocería a un hombre como tú, alguien tan desinteresado y a la vez tan lleno de tanto amor para dar. Eres el ser humano que menos me ha juzgado mentalmente en toda mi vida. La persona con más talento, la más leal, la más amable. Nunca me he sentido más amadani más enamorada", ha agregado sobre Pinkus.

Noah Cyrus, quien ha llegado a sufrir problemas como ansiedad o depresión —que derivron en ataques de pánico—, ha continuado explicando cómo ahora conoce "la sensación de que una eternidad no es lo suficientemente larga" y que está "convencida" de pasar su vida con él, algo que jamás pensó "merecer o vivir".

"Nunca creí que estaría deseando vivir tanto como espero vivir contigo. Te estoy tan agradecida. No sé cómo he tenido tanta suerte. Te diría 'sí' todos los días el resto de mi vida. Te quiero, Pinks. Te amo, te amo, te amo", ha finalizado.

Por último, Jenny Luker, presidenta de Platinum Guild International USA, ha hablado con la revista Cosmopolitan para dar su opinión experta sobre la alianza que luce la cantante en una de las imágenes.

"El anillo de Noah es una mezcla preciosa de los estilos clásico y moderno. Parece presentar un diamante central redondo de talla brillante y atemporal de aproximadamente 2 quilates, rodeado por un halo de micropavé de diamantes en una banda con incrustaciones también de diamantes, y todo engastado en platino", ha declarado, añadiendo que "dependiendo de la calidad de los diamantes", ella estima que el anillo "cuesta más de 30.000 dólares".