Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú tuvieron una noche de amor en un hotel de Honduras durante 'Supervivientes'

El tonteo que se aprecia por televisión entre Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú en la recta final de Supervivientes tendría su explicación días antes, en un hotel de Honduras, donde habrían tenido una noche de amor.

Así lo asegura este miércoles la revista Lecturas, que informa que ese flirteo llegó a algo más hace unos días, cuando los concursantes fueron evacuados definitivamente de la isla donde convivían desde hace tres meses y fueron llevados al hotel de la organización, a la espera de volver a España.

Fue ahí cuando, siempre según la revista, dieron rienda suelta a su pasión. Según fuentes de la publicación, tras abandonar la playa y ser trasladados al hotel de Honduras en el que pasarían los dos días previos a viajar a Madrid, los concursantes compartieron varias horas de pasión en una de las habitaciones del establecimiento.

Lo cierto es que en los últimos días los rumores de una posible chispa entre ellos no cesan. "Creo que es lo mismo que se veía en la playa. Siempre he dicho que, aunque haya sido debajo de la lluvia, en un saco en la arena, las mejores noches que yo he dormido han sido siempre con Adara, no sé por qué será", respondía el propio Bosco, ante las preguntas de Carlos Sobera, que destacaba hace unos días el brillo especial en los ojos de ambos supervivientes.