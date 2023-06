Dani Rovira, en 'La Resistencia': "Soy un Cabify del sexo"

La Resistencia contó este martes con visita triple, la de Eva Soriano, Dani Rovira y Jorge Ponce, que acudió como invitado a su propio programa, del que es colaborador y subdirector.

Los tres presentaron El Castillo de Takeshi, la nueva versión del mítico Humor Amarillo que triunfó en los 90 que se estrena en Prime Video el 10 de julio.

"Entrevista, como tal, no tiene sentido, a la gente no le interesa vuestra vida", les dijo Broncano, pero a su compañero en el espacio de Movistar Plus+ no le sentó muy bien y comenzó a lanzarle cojines a la mesa.

"Entiendo que es la movida de este programa, pero Dani y yo estamos como dos gatitos acojonados", confesó Soriano al ver como volaban objetos por encima de su cabeza.

Creo que en la RAE no se recoge una acepción de “entrevista” cuando las entrevistas son una pelea de vagabundos. pic.twitter.com/wkwPjbT5fp — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 27, 2023

Entonces el presentador les pidió que contaran alguna confesión sexual cada uno. El primero en comenzar fue Rovira, que contó como, en una ocasión, preparó una cubitera con un par de cervezas para su pareja.

"Habla muy bien de ti esa anécdota, ofreces un servicio completo", le dijo el conductor del programa. "Soy un Cabify del sexo, le pregunto a la chica si está bien la temperatura, la música, qué ruta quiere que coja...", admitió entre risas.

Soriano contó que, en una ocasión, un chico, en plena fantasía sexual, le pidió morderle las uñas de los pies, algo a lo que la cómica se negó y le dejó plantado.

Hay que preguntar en el sexo, ya sea para escupir, pegar o comerte las uñas. pic.twitter.com/7DokdnAJtU — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 27, 2023

Cuando llegó el turno de Ponce, comenzó a decir: "Hace mucho tiempo estaba con una chica...", pero no pudo continuar porque Broncano le interrumpió entre risas: "¡Pero tú que vas a estar con una mujer!".