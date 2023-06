La comprometida pregunta que le hicieron Trancas y Barrancas a Pedro Sánchez en 'El Hormiguero': "En eso no me mojo"

Tras la entrevista de Pablo Motos a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato por el PSOE a las próximas elecciones generales del próximo 23 de julio, este martes en El Hormiguero, llegó el turno de Trancas y Barrancas.

Las hormigas presentaron la sección: Las preguntas más absurdas que jamás verás hacer a nadie a un presidente del Gobierno en el cargo. "Le pedimos máxima sinceridad y brevedad", afirmaron las estrellas del programa de Antena 3.

"¿A un presidente del Gobierno también le llaman los de Vodafone a la hora de la siesta para darle la turra?", le preguntó Barrancas. Sánchez le contestó: "Me llaman y no lo cojo, lógicamente. También llaman a mi familia".

Trancas, por su parte, comentó: "En el Falcón, ¿la comida está mala como en el resto de los aviones o tiene embutidos ibéricos como Georgina en el suyo?".

Sánchez le contestó que "es un avión que compró Aznar... pero no lleva menú". El presidente quiso contar una anécdota sobre el avión presidencial, pero las hormigas le metieron prisa porque se les acababa el tiempo de programa.

Pablo Motos y Pedro Sánchez, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Una pregunta clave, esto es muy importante para toda España: ¿Es usted Team Shakira o Team Piqué?", quiso saber Trancas. "Pido el comodín del público, en eso no me mojo. Soy más de baloncesto que de fútbol", respondió el político.

También quisieron qué haría en el hipotético caso de que una de sus hijas se enamorara de un joven de Vox: "¿Qué le diría?". Sánchez contestó que le diría: "El amor es libre".

Trancas le preguntó por su especialidad cuando el presidente jugaba al baloncesto: "Era alero, pero estaba todo el rato en el banquillo. En el Estudiantes, que era mi club, siempre ha tenido grandes jugadores".

"Espero que dentro de poco vuelvan a la ACB y ganen una Copa del Rey o algo", añadió antes de responder la siguiente cuestión de Barrancas, si tenía sintonizado el canal de televisión de Pablo Iglesias.

"No lo sé", admitió. "Con Pablo he tenido una relación correcta, es una persona de fuertes convicciones que no son las mías. Tengo mejor relación con Yolanda Díaz porque hemos trabajado en muchos temas".

La última cuestión fue: "El señor Feijoo se ha apuntado a clases de inglés: ¿Qué consejo le daría para aprender bien? Usted lo habla fenomenal", comentó Trancas.

"Que tenga paciencia y que no use la excusa de que convoqué las elecciones para rechazar su primera clase de inglés", concluyó el invitado entre risas.