Pedro Sánchez argumenta por qué convocó las elecciones en verano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este martes a el programa 'El Hormiguero', en Antena 3, a una de las múltiples entrevistas que está ofreciendo en el marco de la precampaña electoral. En este caso ha respondido sobre el motivo de convocar las elecciones el 23 de julio y no una vez hubiera pasado la temporada de vacaciones.

"¿Por qué decidió convocar elecciones en la semana favorita de los españoles para irse de vacaciones?", le preguntó Pablo Motos, que le espetó si no creía que ese hecho "podía cambiar el resultado de las elecciones".

Según Sánchez, esto no será así y aseguró que se debía a una forma de "asumir el resultado electoral" del pasado 28 de mayo. Además, el presidente del Gobierno ha recalcado que creía que era necesario celebrar los comicios "cuanto antes".

¿Por qué @sanchezcastejon convocó elecciones el 23J siendo la semana de vacaciones de muchos españoles? #PedroSánchezEH pic.twitter.com/eptF7fHCKi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 27, 2023

Sobre el motivo de no ponerlas en septiembre, Sánchez ha afirmado que no es posible "la ley electoral da 54 días entre la convocatoria de las elecciones y la celebración de las mismas" y es necesario "que haya una campaña electora y debates". Además, ha reconocido que "si hubiera convocado en septiembre no hubiera tenido sentido el adelanto electoral", ya que "el último día que marcaba la constitución para celebrarlas era el 10 de diciembre".