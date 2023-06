Adiós a Carmen Sevilla: Yolanda Díaz, Ana Obregón, Lolita Flores, Santiago Segura y otras personalidades despiden a la actriz

España está de luto, pues dice adiós a una de sus últimas folclóricas. La icónica actriz, cantante y presentadora Carmen Sevilla ha fallecido este martes en Madrid a la edad de 92 años, una triste noticia que llega tras la preocupación que despertó recientemente su ingreso en estado grave en el hospital. Personalidades del mundo de la política, la cultura y el entretenimiento en nuestro país la han despedido públicamente.

Rostros de la política, como la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han dedicado unas palabras a 'la novia de España'. "En la memoria sentimental y cultural de este país, y en el cariño de mucha gente, habrá siempre un lugar para Carmen Sevilla. Ella puso rostro, voz y talento artístico a películas y canciones que seguirán atravesando el tiempo, de la mano de su imborrable mito. Descanse en paz", ha escrito en Twitter la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Por otro lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha expresado su dolor. "Nos deja una artista en mayúscula, una mujer pionera que revolucionó el cine y la televisión española", ha expresado, unas palabras similares a las que ha compartido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "Carmen Sevilla le dibujó una sonrisa de ternura a España con su entrañable forma de ser".

"Lamentamos el fallecimiento de la actriz y cantante Carmen Sevilla, figura esencial de la cultura popular que permanecerá para siempre en el recuerdo gracias a su profesionalidad, talento y simpatía", reza el comunicado del Ministerio de Cultura y Deporte.

En la memoria sentimental y cultural de este país, y en el cariño de mucha gente, habrá siempre un lugar para Carmen Sevilla.



Ella puso rostro, voz y talento artístico a películas y canciones que seguirán atravesando el tiempo, de la mano de su imborrable mito. Descanse en paz. pic.twitter.com/B8flfwpxmm — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 27, 2023

Nos deja un artista en mayúscula, una mujer pionera que revolucionó el cine y la televisión española.



El pueblo de Madrid lamenta la pérdida de su ilustre vecina Carmen Sevilla y desde aquí quisiera trasladar nuestro más sentido pésame a su familia y amigos.



Descanse en Paz. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) June 27, 2023

Su amiga Lolita Flores le ha dedicado una carta de despedida: "Te has ido en silencio. Tengo que agradecerte tantas cosas Carmen. Desde que era una niña me descubriste América y estuviste a nuestro lado. A mi lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida. Ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y es un palo muy grande. Siempre fuiste de mi familia, así lo decía mi madre, tu amiga del alma".

Un dolor que ha sido compartido por otro rostro de la televisión, Ana Obregón: "Te llevaste la alegría al cielo. Eterna, Carmen". Y, como ella, también le han dicho adiós personalidades como el actor Santiago Segura, que ha destacado su "belleza irrepetible", su sentido del humor y su simpatía; Noemí Galera, Unai Laño y otras personalidades se han sumado a estos mensajes.

Adiós a Carmen Sevilla, una actriz cautivadora, de una belleza irrepetible, una mujer luminosa, divertida, con un gran sentido del humor.

Su simpatía conquisto también al público televisivo en su última etapa profesional… y se ha ido tras años de padecer Alzheimer.

DEP pic.twitter.com/CPTPdyWZtO — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 27, 2023

Ha fallecido Carmen Sevilla, la gran 'Carmen de España'. No nos deja del todo. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra memoria colectiva y en todos sus trabajos m, que quedan a buen recaudo en este @ArchivoRTVE. Nuestro homenaje a una gran artista 👉 https://t.co/8g7x9ihFow pic.twitter.com/76IQRn9kMb — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) June 27, 2023

"¡Ay Carmelilla, ay Carmelilla,

ay qué maravilla, qué maravilla.

Eres lo más bonito que hay en Sevilla”



Hasta siempre, querida Carmen Sevilla. 💔https://t.co/Ms4kXZPAFX pic.twitter.com/CC5w6yFmCJ — RTVE Play (@rtveplay) June 27, 2023

¡Muere Carmen Sevilla! Una de las actrices más importantes de nuestra historia, parte de la España que fuimos y somos.



De esta manera apareció en el primer capítulo amadrinando a los Alcántara ❤️ pic.twitter.com/wuXIhPo2AC — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) June 27, 2023

Carmen Sevilla ha fallecido a los 92 años.



Era conocida como la novia de España porque se ganó la simpatía, admiración y cariño de todo el país.



Hasta siempre, querida Carmen de España. 🖤 https://t.co/t8QYW98YV6 pic.twitter.com/XitQjjfbn1 — La 1 (@La1_tve) June 27, 2023

Fallece Carmen Sevilla a los 92 años. Adiós a la ‘novia de España’.https://t.co/LkHJdDAXcb pic.twitter.com/M9tJzkOzrC — Academia de Cine (@Academiadecine) June 27, 2023