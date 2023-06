Tu horóscopo diario: miércoles 28 de junio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 28 de junio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Un excelente aspecto entre el Sol y Saturno te será de gran ayuda para que consigas llevar a cabo tus metas en el trabajo y los asuntos materiales, pero no debes precipitarte, tienes que ser más frío y contenido, actuar más con la cabeza y pensar antes de actuar. Es un momento algo incómodo para ti, pero te merecerá la pena.

Tauro

Te encuentras en un momento astrológico muy positivo, sin embargo, debes vigilar tus espaldas porque tienes a tu alrededor muchas envidias de las que no sueles darte cuenta, pero que si pudieran te causarían mucho daño. Afortunadamente, Júpiter no solo te va a traer suerte, también te protegerá de traiciones y enemigos.

Géminis

Tendrás suerte y apoyo de los astros en las iniciativas a largo plazo relacionadas con tu trabajo o negocios, es decir, en cosas serias y con proyección hacia el futuro. La influencia armónica de Saturno te va a ayudar a centrar tus esfuerzos y dispersarte menos de lo que sueles hacer habitualmente. Día algo difícil en lo afectivo.

Cáncer

Es muy importante que luches contra esos estados de ánimo negativos que te surgen cuando menos te lo esperas y te hunden emocionalmente sin que apenas puedas hacer nada. Pero ahora estás en un excelente momento astrológico y no puedes dejar que te suceda eso. Tienes mucho que ganar, pero para ello tienes que luchar.

Leo

Ten cuidado con el espionaje y las traiciones, estás en un momento muy bueno y tienes la suerte claramente de tu lado, pero no subestimes a aquellos que les gustaría quitarte de en medio. Sin duda no lo van a conseguir, pero podrían darte más de un dolor de cabeza. Hoy te conviene estar algo más pendiente de tus enemigos.

Virgo

Buen momento para los negocios, el dinero y los asuntos materiales en general, aunque también va a ser un día lleno de lucha y tensión. La influencia favorable de Saturno te ayudará a sacar tus mejores cualidades y conseguir logros, aunque eso no será medio de la suerte sino más bien de gran esfuerzo, inteligencia y capacidad.

Libra

No te dejes llevar por un exceso de prudencia o incluso temor, muchas veces tu peor enemigo eres tú mismo. Hoy los astros te favorecen y puedes tener un buen día aunque no sea esa tu sensación. Éxito en asuntos relacionados con dinero, negocios o en general bienes materiales, además podrías recibir ayudas que no esperabas.

Escorpio

Aunque tú eres todo pasión y funcionas sobre todo con los impulsos y emociones, sin embargo, hoy tendrás que ser mucho más reflexivo y esperar el mejor momento para actuar. Puede ser un buen día para ti, pero no puedes hacer las cosas del modo apasionado que acostumbras habitualmente, tienes que ser mucho más frío.

Sagitario

Siempre encuentras la salida en los momentos más difíciles, la suerte nunca te abandonas y hoy lo podrás comprobar, cuando se te cierra una puerta el destino te abre otra y siempre encuentras el modo de renacer como el Ave Fénix, y una cosa de este tipo te va a suceder hoy en el trabajo, solución inesperada de los problemas.

Capricornio

Aunque tu signo nada tiene que ver con la suerte, sin embargo, te encuentras en un momento bastante afortunado para los asuntos materiales y especialmente todo lo relacionado con el dinero. Hoy Saturno, tu planeta regente, se encuentra en buen estado cósmico y hará que recojas muchos de los frutos que has sembrado.

Acuario

Éxitos y alegrías conseguidos con lucha y corriendo riesgos, va a ser un día positivo para ti aunque los éxitos no van a llegar por caminos fáciles sino más bien lo contrario. Pero nada te detiene cuando estás motivado y sientes que la razón está de tu parte, y poco o nada te importará que quienes te rodean no te comprendan.

Piscis

Un aspecto armónico y favorable de Saturno te va a dar la posibilidad de tener más los pies en la tierra y tratar de armonizar tus sueños e ideales con el sentido común y el realismo. Debido a ello hoy podrás tener un día más fructífero y favorable en el trabajo, pero también en la vida íntima. El destino te hará justicia merecida.