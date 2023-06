¿Dónde se puede hacer 'topless' y dónde no? El caso catalán abre el debate en toda España

La Consejería de Igualdad y Feminismos del Gobierno catalán emitió este lunes un comunicado a las piscinas municipales de la región recordando que no se puede prohibir hacer topless en sus instalaciones, tras asegurar que se estaban produciendo situaciones de discriminación en algunas piscinas.

Patrícia Plaja, portavoz del Govern, ha concretado este martes que "no se puede excluir a nadie de determinados servicios basándose en cómo va vestida", y ha llamado a no normalizar la prohibición del 'topless' o que las mujeres no puedan amamantar a sus hijos en las piscinas públicas.

Además, el Gobierno autonómico ha recordado que no se puede prohibir que una mujer dé el pecho en la piscina, ni tampoco la entrada a los colectivos por su origen étnico.

El ejecutivo catalán lo ha dejado claro: se puede hacer topless en las piscinas municipales catalanas, pero... ¿esto realmente es así? ¿qué ocurre en el resto de España? ¿quién decide sobre este asunto en las piscinas comunitarias?

¿Se permite el 'topless' en las piscinas municipales?

La respuesta es: depende. Y va a depender del sitio de España en el que lo intentes. Como ni la Constitución ni el Código Penal ponen impedimentos para el nudismo (permitido en nuestro país desde 1989), la práctica de desnudarse o practicar topless queda en manos de las autonomías y Ayuntamientos.

De hecho, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado repetidas veces al establecer que son las ordenanzas municipales las que deben permitirlo o prohibirlo. Por este motivo, quien tenga intención de hacer topless debe revisar si en su municipio está permitido, tanto para playas como para piscinas municipales.

En el caso catalán, la Generalitat aprobó una ley autonómica al respecto (Ley de igualdad de trato y no discriminación), que afecta a toda Cataluña, con base en la cual la Consejería de Igualdad y Feminismos ha considerado la prohibición del topless como una forma de "discriminación".

¿Y en el resto de lugares?

La cuestión es sencilla. Como la comunidad catalana es la única que ha legislado en torno a este asunto, fuera de Cataluña hay que asegurarse de qué dice el municipio donde se pretende llevar a cabo esta práctica.

Valencia, Zaragoza y Sevilla pusieron en marcha en 2018 normas a nivel municipal para permitir esta actividad. Bilbao ya había encabezado la iniciativa un año antes.

El caso de Madrid es más restrictivo. Las piscinas municipales de la ciudad se rigen por el Reglamento sobre Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, que establece que "son deberes de los usuarios utilizar el traje de baño en todo el recinto de la piscina, salvo en las zonas nudistas, en su caso". Por lo tanto, acogiéndonos a la norma, si no hay zona nudista en la piscina municipal, en Madrid no se puede hacer topless.

No obstante, que un municipio no cuente con legislación sobre este asunto no quiere decir que sea ilegal. Por eso, ante la duda, la última palabra estará en las normas de uso de cada piscina. Si cuando no existía norma autonómica aplicable, deciden los municipios; cuando no existe norma municipal, decide la normativa de régimen interno de cada piscina.

¿Dónde está prohibido?

Que no cunda el pánico. Es muy difícil encontrar una localidad en España que prohíba explícitamente el topless en sus piscinas municipales. Tanto es así que llamó la atención en 2019 el caso de Fuenteaguinaldo, un pueblo localizado en la provincia de Salamanca con alrededor de 700 habitantes, que contempla en su ordenanza la prohibición expresa de practicar topless en las piscinas públicas de la localidad, porque "puede escandalizar a niños y ancianos".

No obstante, salvo casos puntuales como este, lo más común es que sí esté permitido por lo normalizado que está en las playas y piscinas de todo el país o, si bien no se permite, que existan alternativas de zonas nudistas.

¿Qué pasa con las piscinas comunitarias?

En estos supuestos de gestión privada de normas, los Ayuntamientos y autonomías poco pueden hacer. Se trata de zonas regidas por unos estatutos que atañen a esa comunidad de vecinos específica, por lo que las mujeres que quieran quitarse la parte de arriba del bañador en su piscina comunitaria deberán consultarlo antes en la normativa de la urbanización.

Un caso reciente con respecto a estos recintos privados fue el que protagonizó hace un año una mujer en un club de La Moraleja, a la que se le requirió que se tapase los pechos porque el reglamento del recinto prohibía esta práctica.

La FEM habla de "artículos nudófobos ilegales"

La Federación Española de Naturismo (FEM) reclama que se permita el nudismo para el ocio en todos los lugares de España porque así lo dicta la Constitución y el Código Penal.

En efecto, en España el nudismo es legal, pues solamente existe el delito de exhibicionismo y provocación sexual, y este solo se refiere a los "actos lúbricos o de exhibición obscena ante menores o deficientes mentales".

Por este motivo, la FEM denuncia "la insistencia de algunos ayuntamientos en en introducir artículos nudófobos ilegales en ordenanzas mordaza" y reclama que "no eduquemos a nuestros hijos en contra de su propio cuerpo".