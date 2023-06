La periodista de RTVE Beatriz Pérez-Aranda revela el porqué de su famoso "va como un pepino"

La periodista Beatriz Pérez-Aranda, rostro habitual de RTVE, ha participado en la última entrega de Gen Playz, una emisión dedicada a la información y actualidad que ha rescatado un episodio muy comentado de la trayectoria de la presentadora: cuando, para hablar de un accidente de Kubica, piloto de Fórmula 1, dijo que este iba "como un pepino".

La intervención de la comunicadora del Canal 24 Horas se hizo viral en el año 2009 y sigue siendo recordada a día de hoy.

"Es una anécdota simpática. Había una carrera de F1, Kubica había tenido un accidente y el coche lo había dejado destrozado. Mis compañeros, por el pinganillo, empezaron a decir que iba como un pepino", ha comentado al respecto.

Según la periodista, la expresión "como un pepino" le hizo gracia, así que su equipo le "retó" a decirla. "El realizador volvió a mí y tenía que decir lo del pepino, pero no me acordaba cómo era la palabra", ha añadido.

La comunicadora todavía recuerda cómo se vivió la experiencia en el plató, algo que en el vídeo que recoge el momento se puede apreciar, ya que, como ella dice, se escuchan las risas de sus compañeros: "Si volvéis a verlo, se escucha a través del micrófono la carcajada de realización".

La presentadora no entiende por qué el vídeo se hizo "viral", ya que, además, "como un pepino es un término que esté mal dicho, en deportes se utiliza". "Lo que lamento es que no me han llamado para hacer una campaña de pepinos", ha bromeado.