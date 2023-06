'Así es la vida' caza a Rauw Alejandro y Bizarrap en un restaurante de Madrid: "Un abrazo al programa"

Así es la vida ha dado una llamativa exclusiva en su segunda emisión. Y es que el programa ha cazado al cantante Rauw Alejandro y el DJ Bizarrap en un restaurante de lujo en Madrid.

Aunque no se conoce la razón de la reunión de ambos artistas y 11 personas más en el local, cabe recordar que ambos han sacado juntos dos canciones recientemente: Baby hellow y la Sesión 56 del argentino. El programa de Telecinco ha podido hablar con ellos a la salida del restaurante.

Entre la multitud, el reportero del espacio de tardes le ha preguntado al puertorriqueño si se casará este año con Rosalía, con quien está prometido. "No, hay mucho trabajo por ahora", ha contestado el artista.

El reportero se ha dirigido entonces a Bizarrap, y le ha preguntado por una posible canción especial para la boda de sus compañeros, algo que ha pillado por sorpresa al DJ. "Recién me entero, no sé si es verdad lo de la boda o me estás mintiendo", ha respondido el argentino.

Mientras se hacía fotos con sus fans, Bizarrap ha explicado que habla "todo el tiempo" con Shakira: "Es mi amiga". El también compositor ha enviado sus mejores deseos al programa que se acaba de estrenar, con lo que se ha despedido: "Un abrazo a Así es la vida".