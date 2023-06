Ana Rosa estalla por las acusaciones de ser parte de la 'derecha mediática': "¡Se lo está inventando Pedro Sánchez, estoy harta!"

La presentadora de El programa de Ana Rosa, cansada de las acusaciones de plasmar su ideología en el matinal de Telecinco, este martes, ha estallado en pleno directo para contestar, una vez más, a los rumores acerca de la derecha mediática.

Así, Javier Casqueiro y la propia Ana Rosa Quintana debatían en el matinal sobre la campaña que está llevando a cabo Pedro Sánchez y cómo el presidente del Gobierno ha gestionado los problemas en estos cuatro años de legislatura: "El problema es que no nos lo ha explicado por ha estado en Moncloa atrincherado, sin hablar con los ciudadanos y cuando ha hablado, lo ha hecho con una prepotencia... Ahora ha cambiado incluso el tono".

Por su parte, el periodista de El País ha dado la razón a la presentadora y ha agregado: "Mira el tono de la entrevista de ayer, que parecía el Dalai Lama". Joaquín Prat ha optado por hacer uso de la ironía para intentar dar paso al siguiente tema: "Hablando de la entrevista de ayer, en medios no afines, ¿o sí?".

"Medios neutrales, donde tú has trabajado muchos años, ¿o tú tienes alguna queja de la Cadena SER?", ha apuntado Casqueiro, a lo que Quintana ha respondido: "Nos encanta la Cadena SER, pero no es el medio que precisamente más ha criticado a Sánchez". "En medios de la no precisamente 'derecha mediática', estuvieron Pedro...", ha intentado continuar Prat.

Ana Rosa, sin embargo, no ha dejado continuar a su compañero y ha interrumpido: "¿Pero qué coño es eso de la 'derecha mediática'? ¡Que se lo está inventando ahora Pedro Sánchez! Es que ya estoy harta, os lo digo de verdad. ¿Javier Casqueiro es derecha mediática? ¿Esther Palomera es derecha mediática?". Una pregunta a la que la colaboradora se ha apresurado a contestar: "Yo, no".

"Vosotros sí sois más de derechas", ha apuntado la presentadora, señalando a una parte de la mesa. "Tengo cuatro colaboradores sentados en esta mesa cada día, cuatro colaboradores con su forma libre de pensar, con los medios en los que trabajan que, generalmente, en esta parte son de medios más de izquierdas y en esta parte, más de derechas", ha agregado Quintana.

"Esto es este programa. Vamos a dejar ya de insultar. El presidente no debe insultar como tampoco se puede insultar al presidente porque es el presidente", ha sentenciado la presentadora de El programa de Ana Rosa.