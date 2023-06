Volver al mercado de toda la vida

Recuerdo que uno de los regalos que más ilusión me hizo cuando era pequeña fue un carrito de la compra, de tela, pequeño, de mi tamaño, prácticamente igual al que llevaba mi madre cada mañana para hacer la compra. Durante un año y medio, cada mañana yo la acompañaba en ese recorrido hasta el mercado más cercano a nuestra casa. Iba con ella a los puestos, al de verdura, a la pescadería, a la carnicería, y hacíamos la compra para una familia numerosa, 6. Mis hermanos ya estaban en el cole, a mí me quedaba un curso entero para poder empezar el colegio así que era ese ratito de la mañana en el que podía disfrutar de mi madre para mí sola. Y claro, intentaba imitarla en todo lo que hacía. Supongo que debí de insistir muchas mañanas en querer llevar yo ese enorme carro, tirar de él cuando realmente apenas levantaba del suelo, y el carro me superaba en altura. Pero era, y sigo siendo, muy cabezota y estoy convencida de que me empeñaba en que podía con ello, aunque me costara andar por la acera.

Así que, no recuerdo si por Reyes o por mi cumpleaños, me regalaron aquel carro de la compra infantil, de tela de cuadros escoceses. Lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo ir feliz junto a mi madre a comprar al mercado nuevo, lleno de puestos, lleno de ruido, lleno de gente, lleno de gritos vendiendo el género, lleno de olores...

Supongo que aquel recuerdo infantil tiene mucho que ver con el placer que me supone ver los mercados ahora ya de adulta, descubrirlos de nuevo en las ciudades, como en Madrid. No como los nuevos espacios culinarios modernos en los que se han convertido muchos, sino esos que siguen siendo como los de antes, que mantienen todo su encanto, al mismo tiempo que intentan modernizarse y colocar alguna que otra terraza para tomarse algo cuando hace buen tiempo. Mercados en los que se compra comida. Ni más ni menos. Comida para llevarte a casa y cocinar, no comida para consumir en el momento, con una copa de vino. Mercados para los de aquí, no mercados para los turistas que visitan las grandes ciudades buscando esas experiencias gastronómicas típicas españolas. Mercados en los que el o la dependienta de cada puesto conoce a sus clientes por el nombre, sabe lo que les gusta, aparta género cuando llega porque sabe que los miércoles ellos compran siempre esa pieza…

En los últimos tiempos, esos mercados, tras años viendo cómo los puestos iban echando la persiana, iban cerrando, han empezado a renacer. Buscar un buen producto, de la huerta, un tomate que sepa a tomate, encontrar fruta de temporada, las sandías en verano y las mandarinas en invierno, se ha convertido en la nueva forma de comprar y en el mejor tratamiento revitalizante para esos espacios. Vuelven los mercados y eso es bueno para todos, para los barrios, para los clientes, para los agricultores y para los propietarios de los puestos.