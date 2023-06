Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI (FELGTBI+), llama a la movilización y pide al colectivo no esconderse: "Volver al armario no es una posibilidad".

¿Cómo repercute el rechazo del entorno más cercano?Cuando la familia, que es el entorno que te acoge y con el que convives, te rechaza porque no acepta tu orientación o tu identidad, las consecuencias son nefastas. No puedes hablar de ello, no puedes vivir una vida sana y feliz, no puedes llevar a casa a tu pareja o decir que necesitas hacer un proceso de transición. Entonces, tienes que vivirlo en soledad y eso afecta a tu salud mental y, a la larga, castra tu sexualidad o tu identidad, convirtiéndote en una persona retraída.