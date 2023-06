Zae Andrés: "Es importante tener referentes trans para ver si podrán realizar sus sueños"

Zae Andrés, vocal de la asociación de familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis de Aragón y España, defiende la manifestación del 1 de julio porque "es importante que se vea a las personas", así como preservar los derechos del colectivo y reivindicar aquellos que todavía no se han conseguido.

¿Qué aspectos positivos extraéis de la Ley Trans?Los derechos que se han conseguido y celebramos en este orgullo es que ser trans ya no se considera ni enfermedad ni trastorno mental; no se precisa la validación de un médico, psicólogo, juez o forense para ser reconocido en un género; se facilita el trámite de rectificación registral de género para mayores de 14 años y deja de ser obligatorio cambiar el cuerpo o apariencia.



Sin embargo, la ley ha dejado fuera diferentes derechos que también pedíamos y que reivindicamos este año: no se contempla en la normativa la rectificación registral a menores de 12 años; los menores de 12 y 13 años tienen que recurrir a juicio y es un procedimiento horrible para chiques de esa edad porque se sienten cuestionados. También han quedado fuera las personas no binarias, las personas migrantes (aunque se las nombra en la ley, tienen que ser reconocidas en su país de procedencia) y las personas intersex, a quienes se permite no asignarles género en su partida de nacimiento durante un año.