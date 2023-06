Hacienda comienza a enviar hoy la 'carta del miedo' por la declaración de la renta

Aunque todavía quedan unos días más para presentar la declaración de la renta 2022 - 2023, Hacienda empieza a enviar hoy la 'carta del miedo'. Y ojo, que no es para tomársela a broma. Se trata de un requerimiento de la Agencia Tributaria a aquellos ciudadanos que no hayan hecho la declaración de la renta, no hayan domiciliado el pago del IRPF o tengan alguna deuda pendiente.

Así, desde hoy día 27 de junio, aquellos contribuyentes que hayan hecho la declaración de la renta, tuvieran que hacer un único pago mediante domiciliación bancaria y no lo hayan hecho, serán los primeros en empezar a recibir la 'carta del miedo'. Sin embargo, no serán los últimos.

La 'carta del miedo', como se conoce a este requerimiento de Hacienda en el argot financiero, puede implicar sanciones económicas con penalizaciones de entre el 50% y el 150% del total de la deuda. Peor aún será si Hacienda considera que ha habido un perjuicio económico o es una situación que ya ha sucedido en otras ocasiones.

El plazo para recibir la 'carta del miedo' es de 4 años



Si piensas que por haber pasado unos meses y no haber recibido ninguna notificación de Hacienda te has podido salvar de recibir la 'carta del miedo'... ¡estás equivocado! De hecho, Hacienda tiene hasta el año 2027 para enviarte este importante requerimiento.

Por tanto, lo más aconsejable es poner el foco en presentar bien la declaración de la renta, saldar el pago o deuda que tengas con la Agencia Tributaria y evitar así recibir la temida carta.

Cómo evitar que 'la carta del miedo' se convierta, además, en una pesadilla



¿Y qué pasa si ya es demasiado tarde? ¿Qué puedes hacer? Bueno, si Hacienda se ha dado cuenta, no vas a poder evitar el requerimiento. Lo más probable es que acabes recibiendo la 'carta del miedo'.

Sin embargo, sí que puedes reducir el daño. ¿Cómo? Presentando fuera de plazo y por motu proprio, el IRPF. Esto te ayudará a reducir la cuantía de la multa. Ten en cuenta que, cada mes de retraso, los intereses de la multa aumentan un 1%. Por lo que cuanto antes lo hagas, menos tendrás que pagar a Hacienda.