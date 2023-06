Así es Arturo Valls, el presentador fetiche de Atresmedia, ganador de un Goya con su productora y que triunfó tomando café

Arturo Valls es uno de los presentadores de la plantilla de Atresmedia al que no le faltan proyectos (junto a Juanra Bonet o Manel Fuentes, entre otros), y ha encadenado programas dentro del grupo y fuera de él.

En la actualidad, el valenciano está al frente de uno de los formatos de más éxito de Antena 3, Mask Singer, que logra cada miércoles grandes datos de audiencia desvelando qué famoso está debajo de las máscaras concursantes (además, Valls participó en la edición de Uruguay como invitado).

El presentador está a la espera de estrenar en Movistar Plus+ un nuevo programa, That's My Jam, la adaptación del programa musical con famosos de Jimmy Fallon en Estados Unidos.

El propio Valls subió a sus redes sociales un vídeo en el que el estadounidense le daba la bienvenida y le saludaba en su próximo proyecto.

Hola! Un colega me ha enviado un vídeo, no le estoy haciendo mucho caso pero…¿Queréis verlo? Compañeros de ⁦@MovistarPlus⁩ ¿Lo habéis visto? pic.twitter.com/qcIfoaJcHW — Arturo Valls Oficial (@ArturoValls) February 14, 2023

La carrera de Periodismo que no acabó

El valenciano comenzó a estudiar Periodismo, pero no logró terminar la carrera, ya que empezó a trabajar como reportero en Valencia Te Ve en un magacine, La luna de Valencia.

En la televisión local valenciana compartió plató con Laura Pérez Vehí y tuvo como compañera a una presentadora muy conocida de Mediaset, Carmen Alcayde.

Su salto a la televisión nacional fue en Caiga quien caiga en 1998 como reportero y con Wyoming como presentador. En 2002 dejó de emitirse y Valls fichó como presentador en X cuánto?, un programa de las cadenas autonómicas, y, a continuación, estuvo en Licencia para mirar.

Tras un fugaz paso por Antena 3 en UHF y Los más, volvió a Telecinco para presentar junto a Manel Fuentes y Juanra Bonet la nueva etapa de Caiga quien caiga. También sustituyó durante unos meses a Jesús Vázquez como presentador en el mítico concurso Allá tú.

La etapa anterior, entre 2005 y 2007, estuvo capitaneada por Manel Fuentes (en el centro) y contó con Arturo Valls (izquierda) y Juanra Bonet, que es el único que sobrevive para la nueva versión. TELECINCO

El éxito definitivo le llegó en ¡Ahora caigo!, formato que estuvo presentado durante de 10 años hasta su cancelación, pero también ha estado al frente de Splash! Famosos al agua, Me resbala, Atrapa un millón, Los viernes al show, Me cambio de década, Ninja Warrior, Por el mundo a los 80... En la actualidad está preparando un nuevo concurso en Antena 3, El 1%.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Su faceta como actor y productor

Entre programas y concursos, Valls también ha protagonizado multitud de series y películas. Cámera Café es uno de sus mayores éxitos, pero también actuó en Gominolas (Cuatro), ¡Fibrilando! (Telecinco), Pelotas (La 1), La isla de los nominados (Cuatro), BuenAgente (La Sexta), Museo Coconut (Neox), Sin novedad (HBO Max) o Dos años y un día (Atresplayer Premium).

Arturo Valls (Jesús Quesada)-Camera Café Instagram de Arturo Valls

En cine, hay que remontarse al año 2000, donde hizo un cameo en El corazón del guerrero, pero también ha participado en Torrente 2: Misión en Marbella, Perdiendo el norte, Rey Gitano, Villaviciosa de al lado o Los del túnel.

De hecho, el valenciano llegó a producir su propio filme con su productora, Pólvora Films SL: Camera Café: la película, dirigida por Ernesto Sevilla y protagonizada por él mismo.

También produjo el corto Tótem Loba, dirigido por la actriz Verónica Echegui, que se llevó el Premio Goya a Mejor cortometraje de ficción en 2021.

Tampoco se ha podido resistir al mundo del doblaje, prestando su voz a los personajes animados de películas como Madagascar, Bee Movie, Cigüeñas, Futbolín o Bob Esponja: Un héroe fuera del agua.

Gran aficionado al ciclismo

En sus pocos ratos libres, Valls pasa tiempo con su mujer y su hijo, cocina paellas para todos sus amigos y practica ciclismo visitando grandes paisajes, dejando constancia en sus redes sociales.