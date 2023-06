Drake publica su primer libro de poemas

Aunque habló de una idea remota que tenía hace ya más de un año en un programa de radio, no ha sido hasta ahora que por fin ha visto la luz. Se trata del primer libro de poemas escrito por el cantante Drake, que ha sorprendido a sus seguidores con su nueva faceta de poeta. Si bien no ha entrado en ella solo.

El rapero de 36 años ha revelado a través de su cuenta de Instagram a sus casi 140 millones de seguidores que muy pronto podrán conseguir su poemario, una colección de poemas a la que ha bautizado como Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness ['Los títulos lo arruinan todo: Una corriente de conocimiento' podría ser su nombre en español].

El libro está escrito a cuatro manos junto con uno de sus más allegados colaboradores, Kenza Samir, quien le ha ayudado a componer temas para álbumes tan importantes en su carrera como Views y If You're Reading This, It's Too Late. Además, Drake lo firma con su nombre completo: Aubrey Drake Graham.

Titles Ruin Everything ya está disponible tanto a través de la web del artista como de la editorial Phaidon, que lo describe así: "A lo largo de 168 páginas, las provocativas reflexiones traducen el ingenio y el talento de Graham en juegos de palabras y potentes estrofas. Todas juntas, estas meditaciones sobre la fama, el amor y las relaciones ofrecen una visión sin alterar del mundo interior del artista".

El rapero lo ha promocionado de diversas formas. Primero, y enseñando la portada y contraportada, donde destaca el azul lapislázuli y las grandes letras blancas, por Instagram: "No sé si alguna vez he querido que la gente compre o apoye algo más en mi vida... Nuestro primer libro ya se encuentra disponible en [su otra cuenta] @drakerelated y otros selectos minoristas".

Además, Drake aprovechó el pasado fin de semana para lanzar una importante campaña para su libro cubriendo las portadas de varios periódicos señeros del país como el New York Post, Los Angeles Times, Houston Chronicle y varios más. Ahí incluía un código QR.

Dicho código dirigía a un sitio web que lleva por nombre el mismo que el libro donde apenas aparecían tres frases, pero que a los fans les supo a gloria, dado que en ellas anunciaba que un nuevo álbum está en camino para acompañar al libro, si bien no detallaba ninguna fecha para su lanzamiento.

"He hecho un álbum para acompañar el libro. Los que dicen que echan de menos a la vieja chica de Drake, no me tentéis. ¡Esto es para todos los perros!", decía el mensaje, que además sale a la luz apenas unos días antes de que dé comienzo la gira de verano del cantante con 21 Savage, a la que han llamado It's All a Blur Tour y por la que sus fans han vuelto a demandar a Ticketmaster por el precio de las entradas.