Superimitación selectiva en perros (o que sepas que tu perro te imita)

Tu perro te observa constantemente, tu perro aprende de ti y ahora la ciencia ha descubierto que también te imita. El aprendizaje de los perros es asociativo, y dentro de él se encuentra el aprendizaje por imitación. Es lógico pensar que un cachorro imitará a su madre para aprender a desarrollarse en el mundo que le rodea.

La gran pregunta es: ¿los perros imitan a personas? Y de hacerlo: ¿imitan a personas que aprecian o a cualquiera?. Para contestarla se llevó a cabo una investigación con 60 perros de diferentes razas, la mitad de la muestra mestizos, de edades comprendidas entre los 13 meses y los 12 años.

Se colocó a los perros individualmente en una habitación sentados junto a su tutor, ni humano ni can sabían lo que pasaría. Cuando el perro se mostraba tranquilo, una persona desconocida (el experimentador) ejecutaba dos acciones: una relevante como abrir una puerta corredera con la nariz para acceder a un plato con comida, y otra irrelevante como tocar puntos dibujados en la pared por orden, primero el azul y luego el amarillo. Esto último no aportaba beneficio alguno. Una vez el experimentador realizaba las acciones, se situaba a la derecha el perro y su tutor y se liberaba al perro de la correa para comprobar si realizaba las acciones que había visto.

Cuando el experimentador abría la puerta, mostraba un premio que había detrás y "fingía" comerlo, de manera que abrir la puerta era una forma fácil de conseguir comida. Muchos de los perros abrieron la puerta porque al hacerlo tenían acceso a un premio que se escondía detrás y que habían visto que el experimentador obtenía previamente realizando esa misma conducta. Pero apenas ningún perro tocó los puntos de la pared, ya que nos les ofrecía ningún tipo de recompensa.

En estudios anteriores había sido la familia del perro quien realizaba tales acciones, y los perros las imitaban en su mayoría. Cuando el tutor tocaba los puntos de la pared, la gran mayoría de perros lo imitaban aunque esa acción no les aportaba nada. En el presente estudio se cambió la persona que realizaba las acciones y se observó que el perro apenas imitaba lo que hacía el experimentador desconocido, lo que demuestra que el perro selecciona a la persona a la que imitar y que imita más a sus cuidadores que a personas que no conoce.

Se pudo comprobar que el perro imita acciones no funcionales influenciado por la relación que tiene con la persona que las realiza. El motivo es la relación afiliativa entre perros y sus familias, y el vínculo que se crea entre ambos. Tanto en este estudio como en anteriores similares se ha demostrado que los perros copian nuestras acciones, aunque sean tan absurdas como tocar puntos en la pared, con el fin de agradar a su cuidador.

El estudio concluye: "Los resultados apoyaron firmemente nuestra hipótesis: mientras que la mitad de los sujetos en el estudio anterior replicaron la acción irrelevante demostrada por su cuidador, muy pocos lo hicieron cuando las acciones fueron mostradas por el experimentador. Concluimos que el afán de los perros por aprender de los humanos y copiar incluso acciones innecesarias se ve fuertemente facilitado por su relación con el humano en particular".

Si tienes un perro habrás comprobado que te mira cuando haces algo o simplemente te mueves, que no te quita ojo de encima... y la razón es que está aprendiendo mucho de ti. Como hemos comentado en anteriores artículos, somos el referente para nuestro perro, el humano que le va a mostrar de qué va este mundo artificial que hemos creado, con normas distintas a las de la naturaleza. Nos basamos en tal afirmación leyendo estudios como éste.

Lo dicho nos confiere una gran responsabilidad y una ventaja: debemos ser un ejemplo para nuestro perro, ya que parte de su comportamiento está influenciado por nosotros.

He visto personas que suelen hablar a gritos al perro que ladra mucho, e intentan callarlo con más gritos. He visto personas tirando fuerte de la correa que no entienden como su perro tira tanto de la correa. He visto personas asustadas porque su perro se acerque a otro de mayor tamaño que explican que a su perro le dan miedo los perros de gran tamaño. Y el mejor aprendizaje humano de la historia: he visto personas preocupadas por si el perro al que quiere saludar su perro es macho o hembra. No hay ningún motivo por el que un perro quiera atacar a un perro por sexo o estado reproductivo (exceptuando tema hormonal de celo), pero la sugestión de la familia que cree que su perro macho va a atacar a todos los perros machos que se encuentre por la calle por “dominancia” es lo que hace que su perro haya aprendido (has leído bien, aprendido) a atacar a perros de cierto sexo o aspecto.

¿Cómo podemos aprovechar lo aprendido? Muy dencillo: compórtate con la calma y la educación que esperas de tu perro.

REFERENCIA: Huber, L., Salobir, K., Mundry, R. et al. Selective overimitation in dogs. Learn Behav 48, 113–123 (2020). https://doi.org/10.3758/s13420-019-00400-w