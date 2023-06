Niña Pastori, en 'La Resistencia': "He movido mucho dinero, pero tengo muy poco"

"Me hubiese gustado venir antes, pero no me has llamado", le dijo Niña Pastori a Broncano nada más llegar este lunes a La Resistencia, donde la gaditana promocionó su disco, Camino, y su próxima gira.

Durante la entrevista, el presentador le preguntó que a qué famoso de España elegiría si solo pudiera quedar uno: "Quiero a mucha gente, a compañeros de la música, pero salvaría a Alejandro Sanz", afirmó.

Este beef nadie lo vio venir pic.twitter.com/8ELIxJcOF9 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 26, 2023

A continuación, el conductor del programa de Movistar Plus+ le hizo las preguntas clásicas a la invitada: Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

"Esas son las preguntas malas... He movido mucho dinero, pero tengo muy poco. La vida da muchas vueltas y es muy difícil que se quede en un sitio. Y encima, como te guste comer jamón y vino bueno, no te digo nada...", aseguró entre risas la cantante.

Entonces Broncano quiso que le contestara a la otra pregunta clásica, la de las relaciones sexuales: "Cada vez está la cosa más flojita y más para abajo", admitió entre carcajadas la invitada.

Y comentó que su marido, Chaboli, "está tristón ¡Ay, chiquillo, me está entrando hasta calor!", exclamó. Para concluir, añadió que "ahora en verano uno se anima...".