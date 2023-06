Christian Gálvez desvela el mote que le ha puesto el director de '25 palabras'

Justo antes de que Gloria se enfrentase a la prueba final de 25 palabras y luchase por un bote de 780.000 euros este lunes, Christian Gálvez le quiso contar una cosa.

"No me acuerdo como se llama tu gata", le confesó el presentador a la concursante, que le dijo que se llamaba Libertad. "¿Y por qué dices que está Tinky Winky?".

Entonces, el madrileño le dijo: "¿Te cuento un secreto, Gloria? Desde hace muchos años sigo trabajando con una persona, que en este programa es el director, es mi socio en la productora, es uno de mis mejores amigos…".

Gloria y Christian Gálvez, en '25 palabras'. MEDIASET

"Se trata de Rafa Guardiola, lleva muchos años llamándome Tinky Winky, igual desenmascaro porque me llama así…", señaló Gálvez. Entonces Gloria le contestó: "Pues cambio de Teletubbie, no pasa nada".

El conductor del espacio de Mediaset siguió insistiendo en qué significaba que su director le llamara así, pero no lo averiguó porque Gloria le confesó que "me salió decir Tinky Winky como me habría salido decir otra palabra, solo es que me hacía gracia".

Al ver que la conversación no avanzaba y que ni la concursante sabía explicar el origen de la expresión ni Gálvez había logrado saber el motivo por el que Guardiola le llamaba así, decidieron continuar con el programa.