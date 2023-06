La fiesta de Marichalar y Victoria Federica

Jaime de Marichalar ha disfrutado de unos días de descanso en Ibiza. Allí coincidió con su hija, Victoria Federica, con la que mantiene una excelente relación. Además de compartir el gusto por la moda, también se les conoce por su afición a la buena música. Melómanos convencidos disfrutan de todo tipo de melodías. Por eso no es extraño que este fin de semana ambos recalaran en el hotel Ushuaia de Ibiza, donde este fin de semana ya empezaron los actos festivaleros.

Marichalar fue uno más en Ibiza la nuit. Se entretuvo con sus amistades y se le vio especialmente atento con una mujer esbelta -que no es la que aparece en unas fotografías recientes-, de unos cincuenta años, de aspecto adinerado y que no dudó en atenderle cuando el ex duque de Lugo sufrió algo parecido a un mareo en la zona VIP del recinto.

Repuesto del pequeño contratiempo de salud que se anunció en Fiesta, explican a 20minutos que Jaime siguió departiendo con los allí presentes y que disfrutó especialmente del sushi que se sirvió para la ocasión. El mismo que también se ofreció a Victoria Federica, a la que recientemente se ha relacionado con Usain Bolt después de que se les viera juntos en unas imágenes en un acto comercial.

Nada pasó entre ellos más que un par de flashes por cuestiones publicitarias. La influencer no tiene novio oficial, más bien galopa a lomos de otros corceles con los que llegar segura a meta. Más dicharachera que cuando, refunfuñona y algo altiva, esquiva a los reporteros asfálticos, Vic no dejó de sonreír y bailar al son de la música.

Eso sí, fuentes presenciales afirman que la joven estaba acompañada por un escolta, que no asistente ni compañero de fatigas, que le procuró la máxima seguridad en una noche tan socialmente aclamada.