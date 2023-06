Maxi Iglesias ha apadrinado Así es la vida, el nuevo programa de Telecinco presentado por Sandra Barneda. El actor, entre otros temas, ha hablado de su carrera profesional y de sus comienzos.

La presentadora ha querido recordar uno de los primeros papeles que interpretó el actor, Hospital Central (2005). El programa ha pasado a emitir una escena de la serie donde actuó, donde aparecía con la cara herida y abofeteado por su padre en la ficción

"Me aficioné a esto de las bofetadas, porque en casi todas las series que hago me dan bofetadas", ha bromeado. "Son de verdad. Además, yo pido que sean de verdad", ha desvelado Iglesias.

En cuanto a su experiencia en la serie, ha expresado: "Lo pasaba muy bien. El plató estaba al lado del de El comisario y me escapé, porque era mi serie favorita". "Me gustaba actuar y hacía cositas. Pero tanto como poder dedicarme a esto...", ha comentado Iglesias, orgulloso de su carrera.

Sobre ser uno de los hombres más sexys de España, Maxi ha querido sincerarse sobre su físico: "Todavía no sé cómo responder a este tipo de cosas. Te contratan por tu físico, lo primero de todo. El físico importa, pero una promesa conmigo mismo es que no voy a vivir esclavo de mi físico, y es algo que hablo con niños y adolescentes, que no sean esclavos de eso".