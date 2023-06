Gloria Gaynor, la superviviente que logró un 'hit' de un descarte

La canción que catapultó a Gloria Gaynor en 1978 y que han cantado millones de personas bien podría ser el título de su vida. I will survive (sobreviviré, en inglés), que curiosamente iba para cara B del single Substitute, resume la tenacidad de la artista nacida en Newark, Nueva Jersey (EE UU) en 1943.

Gloria Gaynor es una superviviente: desde niña ha cargado con una herida de abandono, ha superado el accidente que le dañó la columna vertebral y el maltrato al que la sometió su exmarido, que también se aprovechó de ella como manager.

En septiembre, Gaynor cumplirá 80 años y unos días antes, el 15 de agosto, actuará en la primera edición del Sabåtic Fest, en el Autocine Cesur FP Málaga donde también se podrá ver a Bonnie Tyler. Gaynor no está desentrenada. A principios de junio actuó en el festival Tribeca después de la première del documental Gloria Gaynor: I Will Survive, de Betsy Schechter.

"Cuando grabé I will survive no me encontraba en un buen momento, me habían operado de la espina dorsal un par de meses antes y tenía problemas con mi marido", nos cuenta por teléfono. En 1978, mientras actuaba en el Teatro Beacon (Nueva York), sufrió un accidente que la dejó paralizada de cintura para abajo: "Después de la intervención, no sabía si podría caminar de nuevo".

Sufrió otro revés: Polydor, su compañía de discos, le anunció que ya no contaría con ella. Pero cambiaron de opinión. "Me llamaron para proponerme grabar una canción, Substitute, en Los Angeles". A pesar de que el tema no le gustaba, Gaynor viajó a California. Y entonces leyó la letra de I will survive, reservada para la cara B. "¿Vais a enterrar esto en la cara B? Estáis locos, ¡es un hit!", les avisó.

La cantante experimentó más que un flechazo por este tema, que se convirtió en un himno a la resistencia, compuesto por Freddie Perren y Dino Fekaris. "Es universal. Todos pasamos por momentos difíciles; ¿quién no se ha sentido alguna vez incapaz de superar los obstáculos? El tema celebra la valentía del espíritu humano", nos dice. Y como prueba comparte dos anécdotas.

"Después de un concierto en Italia, se me acercó una joven y me dijo que estaba pasándolo muy mal, que sentía tanta ansiedad y dolor que había planeado suicidarse". Ver a Gloria Gaynor actuar y cantando I will survive le hizo cambiar de opinión. "La música sana y empodera. Nos ayuda a querernos más. Yo escucho muchos estilos: góspel, jazz, R&B, hip hop…".

Gaynor se emocionó también mucho con la historia de un joven africano que conoció en EE UU. "Era un superviviente del conflicto de guerrillas. Vivía en una aldea en África con su familia. Cuando volvió de hacer vio a unos tipos alrededor de un hoyo y se escondió. Presenció cómo interrogaban a sus vecinos por el paradero de unas personas que estaban buscando. Cuando respondían que no sabían dónde se encontraban, disparaban y caían al agujero. Así vio morir a su familia". Llegó en barco a EE UU. "En el piso de arriba de donde se instaló, reproducían I will survive todo el rato, y eso le dio fuerzas para seguir viviendo".

El documental Gloria Gaynor: I Will Survive no solo echa la vista atrás, "se centra en mis últimos ocho años". Un periodo en el que la intérprete regresó al estudio para grabar Testimony, el disco de góspel que le ha valido su segundo Grammy. La cinta retrata su buena relación con Stepahie Gold, su nuevo manager. Atrás queda el trauma que vivió con Linwood Simon, su exmarido y manager.

"Lo que me mantuvo en aquel matrimonio tanto tiempo fue el miedo a la soledad. Mi padre abandonó a mi madre cuando estaba embarazada de mí. Creo que sentí esa herida de abandono, una herida que he estado arrastrando mucho tiempo. Nunca hablé de ello ni pedí ayuda". Y añade: "Yo quería tener niños, Linwood no. Pero yo siempre me amoldé a lo que él quería". Gaynor pidió finalmente el divorcio en 2004. "La fe y la música me ayudaron mucho".

No fuma ni bebe. "Yo no aprendí a cantar, pero fui mejorando con el tiempo. He sido muy constante. Hago ejercicios de vocalización al menos una vez a la semana". Hace poco fue al programa The Masked Singer (el / la cantante enmascarado/ a), un programa en el que los concursantes deben adivinar quién canta. "Quería comprobar cómo de reconocible era mi voz", cuenta. No tardaron mucho en identificarla.

Gaynor no solo cuida la voz. Es capaz de sostener una plancha durante dos minutos. "Practico CrossFit tres veces a la semana. Para estar en forma, debemos hacer deporte". Y añade. "Para la cabeza, juego al scrabble y hago ejercicios con apps. También leo la Biblia". Le encanta cocinar e invitar a amigos a comer a su casa. "E inventarme recetas. Una de mis favoritas es pastel de piña colada, las instrucciones para prepararla están en mi web".