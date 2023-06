Qué fue del padre Apeles, el cura más polémico de la televisión y capitán reservista del Ejército de Tierra

En los años 90 surgieron en televisión multitud de personajes curiosos que, sorprendentemente, interesaban a la audiencia. Estamos hablando de Paco Porras, Tamara, Leonardo Dantés, Tony Genil, Loly Álvarez...

Pero antes de que los espectadores supieran de ellos, hubo un cura que apareció como tertuliano en Moros y Cristianos que llamó la atención de los seguidores del espacio de Telecinco: el padre Apeles.

El padre Apeles, en 'Moros y Cristianos'. MEDIASET

José Apeles Santolaria de Puey y Cruells, que es su nombre real, dirigió el formato Cita con Apeles en 1997, que presentaba junto a Rocío Carrasco.

Ese mismo año comenzó a colaborar en Moros y Cristianos, el programa de Jordi González, y sus apariciones fueron tan destacadas que Javier Sardá le fichó para Crónicas Marcianas, donde estuvo hasta 2005.

En ese intervalo de tiempo también comentó la edición de 2004 de Gran Hermano VIP; fue jurado de El castillo de las mentes prodigiosas en Antena 3; incluso fue tertuliano en Cronache marziane, del canal Italia 1.

El padre Apeles, en el debate de 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

Sus últimas apariciones televisivas han sido el debate de La isla de las Tentaciones en enero de 2020; una entrevista en Sálvame en 2021; y una conexión en directo con el mismo programa en 2022.

Desde entonces, el barcelonés ha declinado aparecer en más ocasiones en televisión ni participar en ningún reality, pese a que ofertas no le han faltado...

Sufrió una terrible depresión

Tras vivir su época gloriosa en la década de los 90, donde todos los programas querían contar con él como colaborador, su posterior declive le causó una profunda depresión, de la que finalmente pudo salir.

"No tenía ganas de vivir. Tomaba muchos somníferos. Iba andando y me torcía mucho los pies. Llegó un momento en que solo tomaba las pastillas. Un amigo médico me inyectaba cortisona, ahí fue cuando decidí ir a un hospital", comentó en Sábado Deluxe.

El padre Apeles, en 'Sábado Deluxe'. MEDIASET

"He caído en la ruina con mi propio esfuerzo, me gasté todo el dinero de la televisión en viajes y libros", aseguró el padre Apeles en esa misma entrevista.

Su actual vida en Italia

Tras dejar la televisión, se volcó en su formación militar, en la rama terrestre del Ministerio de Defensa, siendo nombrado capitán reservista voluntario de la Subdelegación de Defensa de Tenerife, tal y como publicó el BOE en su momento.

El padre Apeles con el uniforme militar. CEDIDA

Ese cargo implica que tiene que estar disponible para ese puesto en caso de que se le convoque. Su ascenso de rango fue automático por antigüedad.

Además, tras superar su depresión, Apeles se trasladó de Barcelona a Roma para vivir cerca del Vaticano, donde se dedica al estudio y al archivo de historia de la Iglesia.