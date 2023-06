'En boca de todos' accede, en exclusiva, a los audios de la supuesta víctima de la agresión sexual de la 'tiktoker' Maeb

La influencer Maeb, una tiktoker que acumula miles de seguidores en la red social, ha sido acusada de agredir sexualmente a una de sus amigas mientras esta dormía. Un acto que Maeb grabó en todo momento y que, además, compartió en su perfil.

Este lunes, En boca de todos ha tenido acceso, en exclusiva, a uno de los audios en los que Sheila, la joven agredida, relata el calvario que ha vivido tras, presuntamente, sufrir una agresión sexual por parte de la influencer.

"No estoy nada bien. Esto no se lo deseo a nadie. Hay gente que te va a apoyar y gente, que es mala, que no lo va a hacer", afirma Sheila en las grabaciones. "Estaba durmiendo la siesta, con fiebre. Estaba mal, me dormí toda la tarde y ella empezó a hacer directos. Sigo sin saber lo que me ha podido hacer. Sé lo que ella ha contado, pero hay cosas que lo mismo no están grabadas", apuntaba la joven.

Asimismo, el matinal de Cuatro ha contactado en directo con Luisa Garrido, otra supuesta víctima de Maeb. Garrido ha explicado el presunto percance que tuvo hace años con la influencer: "La denuncié por dos delitos. Puse en conocimiento de la Guardia Civil unos delitos de pornografía infantil".

Lucía Garrido, sin embargo, ha señalado que la Justicia aún no se ha ocupado de la denuncia por pornografía infantil que ella misma interpuso contra Maeb: "¿Qué pasa con las niñas? ¿Por qué la Policía no ha ido a por ella? Nosotros no podemos hacer lo que queramos, todo lleva un trámite. A mí me dijeron que el caso olía muy mal y que podría haber más niñas. La Guardia Civil lo que tenía que hacer era investigar hasta dónde llega eso. Las pruebas que yo pasé eran muy gordas y la gente me está atacando igual que a Sheila porque la gente no quiere creer".