Ibai concede su entrevista más personal: "Me gustaría que me recordaran como alguien que ha hecho lo posible por entretener"

Ibai Llanos se encuentra preparando los últimos detalles de la próxima Velada del Año, que tendrá lugar el próximo día 1 de julio. El evento, cuyas entradas se vendieron en apenas días y que se retransmitirá para millones de personas a través de su canal de Twitch, es solo uno de los múltiples proyectos del vasco.

Pero, antes de que tenga lugar la competición de boxeo, el streamer no ha dudado en conceder una entrevista a GQ Hype, donde, además, se convierte en el protagonista de su nueva portada. En esta, el joven ha respondido a todo tipo de preguntas, desde cómo ve el mundo del entretenimiento en España a cuestiones más personales.

"La suerte es que la primera velada salió muy bien y creo que mucha gente ha visto que se puede hacer, que es posible", ha explicado Ibai Llanos al medio, hablando de lo feliz que se encuentra de volver poder realizar por tercer año consecutivo el evento de la Velada.

Ibai celebra el próximo 1 de julio su evento del año: una velada de boxeo entre streamers que ya ha vendido 60.000 entradas y que verán más de 3 millones de personas. Antes del gran día, nos recibe y hablamos de boxeo, entretenimiento, amor y respeto.https://t.co/HOyQ8WCbSw — GQ España (@GQSpain) June 26, 2023

Como así explica, para él, el boxeo es "una disciplina de estrategia total", y por ello quiere darle importancia un "deporte muy maltratado" por la violencia.

Y es que, como así ha asegurado: "España es un país poco preparado para el espectáculo" y explica que aunque puedan llegar a pelearse para "hacer un poco de show", hay muchas personas que se creen que es real y lo que hacen es jugar "con la polémica".

Por eso, su mensaje es claro: "Me gustaría que me recordaran como alguien que ha hecho lo posible por traer un buen entretenimiento a España y Latinoamérica, que ha intentado innovar, que ha intentado hacer cosas y que ha intentado que la gente se lo pase bien y que disfrute".

La fama para el del País Vasco es un arma de doble filo e intenta siempre demostrar una buena imagen para que en el futuro se sienta orgulloso de su trabajo: "Intento no convertirme, en la medida de lo posible, en un imbécil. Al final yo estoy en una posición donde se me podría ir la puta olla, yo a veces lo he pensado".

Hoy hace un año fue la velada del año II.



Un evento inolvidable. El día que hicisteis el récord mundial en la historia de Twitch.



Quedan 6 días para la tercera edición de la velada. Ya está todo preparado. pic.twitter.com/hTbYonGrWr — Ibai (@IbaiLlanos) June 25, 2023

Por el momento, el creador de contenido quiere seguir trabajando en nuevas ideas y, a largo plazo, ser quien se encuentre detrás de las cámaras, aunque no se cierra a nada: "En general quiero estar detrás. Nunca se sabe, porque ya sabes que esto es supercambiante, pero en un futuro mi idea es hacer este tipo de eventos sin que yo necesariamente tenga que ejecutarlos como cara visible al 100%".