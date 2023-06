Gema López, sobre volver a Antena 3 tras el final de 'Sálvame': "Si cuentan conmigo, allí estaré"

Aún hay personas vestidas de luto tras el final de Sálvame el pasado martes. Y es que, aunque aún quedan tres entregas del Deluxe antes de que también eche el cierre definitivo, para muchos, Telecinco no será lo mismo tras la desaparición del programa de la Fábrica de la Tele. Especialmente para sus trabajadores.

Aunque el estilo, sus colaboradores y la herencia que ha dejado el formato seguirán, más o menos, en Netflix, Sálvame como lo conocíamos ya es historia -de la televisión-. Por ello, muchos ponen en valor los 14 años que han estado en emisión.

"Ha sido una manera de hacer televisión, de comportarte en un plató, de hacer locuras que no había hecho", sostuvo Gema López, colaboradora del programa, tras la última entrega en la que hicieron una gran hoguera con algunos elementos del plató. "He aprendido muchísimo".

"Tengo la sensación de que el lunes vuelvo", señaló a Europa Press. "Si pongo la tele y no veo a mis compañeros, se me va a hacer raro". Aun así, la periodista reflexionó sobre esta profesión: "La tele es así, yo ya he cerrado varios programas y es lo que toca".

"Para mí, ha estado Mila y ha estado Jorge", recordó, sobre las grandes ausencias del último programa. "Para mí, han sido dos personas que han sido vitales en este programa".

El reportero le preguntó sobre la posibilidad de que Gema López, que fue uno de los rostros fijos de ¿Dónde estás corazón?, volviera a Antena 3. "No tengo todavía nada, necesito descansar, necesito un poquito de vacaciones. Necesito digerir estos 12 años y luego ya veremos", respondió ella.

"Yo no estoy cerrada ni a quedarme aquí ni a irme allí. Me gusta trabajar, me gusta mi trabajo y, si cuentan conmigo, allí estaré. Lo mejor siempre está por venir", concluyó.