Pedro Sánchez, en 'Lo de Évole': "Me parece un error que Jorge Javier Vázquez no continúe en televisión"

Évole: ¿Por qué en los últimos cuatro años no ha dado ninguna entrevista a Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés, Carlos Herrera, ABC, El Mundo, La Razón…?”



Pedro Sánchez:: “Porque no he parado de trabajar”. #LoDePedro 🤦🏻‍♂️

pic.twitter.com/ckCFdVALE0