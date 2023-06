¿No puedes pagar tus deudas y te llaman a todos horas presionándote? Así funciona la ley que te devolverá la vida

No puedes pagar tus deudas, no puedes dormir y sobre todo te llaman a todas horas a tu teléfono, llaman a tu casa, a tu empresa y no puedes más. En esta situación se encuentra desgraciadamente mucha gente que desconoce que puede poner fin a esta situación y que desconocen que tienen una Ley que les ampara, y esta ley es la que se conoce como de Segunda Oportunidad.

Arturo Ortiz Director de AJM ABOGADOS, Experto en Segunda Oportunidad.

La Ley de Segunda Oportunidad va dirigida a personas físicas que no pueden hacer frente a sus deudas, que con los ingresos que perciben no pueden pagar todos los créditos que han asumido.

La razón siempre suele ser la misma, debido a una disminución de ingresos, normalmente, desempleo, bajas laborales, acuden al endeudamiento pensando que en algún momento les irá mejor, y como muchas veces esto no ocurre se endeudan y se endeudan, piden un crédito para pagar otro hasta que ya no pueden más y la pelota es de tal calibre que ya no hay forma de pararla. En otras ocasiones son pequeños empresarios, que debido a la crisis de su empresa tuvieron que asumir la deuda que avalaron.

La ley prevé un mecanismo para el deudor de buena fe por el cual se le perdonan las deudas y así pueden recomenzar su vida y es la segunda oportunidad. Se presenta al juez que revisa la situación y si reúne los requisitos procede a la cancelación de la Deuda.

¿Se cancela toda la deuda?

Se cancela toda la deuda con las siguientes limitaciones. Si tienes deuda con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, hasta 10.000 €, a cada organismo.

Si tienes deuda hipotecaria, dependerá si se procede a la venta o no del inmueble que tengas en propiedad, en función de que sea tu vivienda habitual o la carga hipotecaria que tenga.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos fundamentales son:

Ser deudor de buena fe.

No tener antecedentes penales.

No haber sancionado en materia tributaria o seguridad social con sanción que sea considerada muy grave.

Si tienes una pyme, que no te hayan derivado la responsabilidad por las deudas de la sociedad. Por ello es importante cerrar bien la empresa.

¿Qué pasa con mis bienes en la Ley de Segunda Oportunidad?

Los bienes los mantienes salvo que tenga un valor considerable a apreciar por el juez y no tuvieran hipoteca. En otro caso, se procedería a la venta de los mismos y se te perdonaría la parte de la deuda que no fuera atendida con el importe obtenido por la venta.

¿Cómo te cambiará la vida con la ley de segunda oportunidad?

Se pararán los embargos, Se eliminará tu nombre de la lista de morosos. podrás volver a solicitar créditos y sobre todo y lo más importante dejarán de perseguirte, llamarte por teléfono a todas horas y podrás volver a descansar y dormir tranquilo.

La ley de Segunda oportunidad es una Ley Compleja pero que te devolverá tu vida.