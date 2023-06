Tu horóscopo diario: lunes 26 de junio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 26 de junio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana comienza con el riesgo de que te afloren tensiones, desencuentros o incluso conflictos en el trabajo, ya sea con los compañeros o incluso con los jefes. Sin embargo, al final las cosas se van a dar la vuelta y todo eso terminará siendo para bien, y terminarás mejor de lo que parecía cuando todo comenzó a crisparse.

Tauro

Esfuerzos y sacrificios que merecen la pena y por los que acabarás recogiendo los frutos que esperas. Tu obstinación no será bien comprendida por aquellos que tienes a tu lado, pero gracias a tu voluntad de hierro acabarás triunfando donde todos estaban convencidos de que fracasarías. Hoy es un día decisivo para ti.

Géminis

Tu interior se encuentra muy "revuelto", pero no debes dejar que los conflictos sentimentales o las emociones negativas te influyan y condicionen. Tampoco la culpa es totalmente tuya porque hoy los astros no están demasiado en armonía y hay una mayor tendencia a tensiones y conflictos, ya emocionales o de trabajo.

Cáncer

Es muy importante que hoy no dejes que las emociones negativas te dominen y se adueñen de ti porque eso te podría traer más problemas de los que en principio creerías. Sobre todo hoy te conviene huir de conflictos o enfrentamientos, tanto en la familia como en el trabajo, porque tendrían consecuencias dolorosas.

Leo

Hoy tendrás un día muy afortunado, y si tú mismo pones de tu parte mucho mejor todavía. Se abre una semana en la que vas a lograr algo que es muy importante para ti, el momento de recoger frutos o lograr ese merecido éxito que se estaba haciendo de rogar, y quienes te envidien no saben cuanto te ha costado lograrlo.

Virgo

Júpiter te envía un excelente aspecto que por fin te traerá ese golpe de fortuna que necesitas para que tus ambiciones salgan por fin adelante. A pesar de tu carácter trabajador, sacrificado y responsable hace falta que la suerte te ayude un poco para que por fin puedas recoger los frutos. Comienza una semana realizadora.

Libra

La Luna transitará hoy por tu signo, se trata de una Luna armoniosa y favorable que te dará un brillo muy especial y mayor facilidad para llegar a las demás personas y que estas hagan aquello que tú deseas. También esta Luna te dará mayor intuición e inspiración, especialmente para los asuntos financieros y materiales.

Escorpio

Te espera un día muy difícil pero también de éxito, de superación de graves problemas o incluso de complots gracias a una habilidad, inteligencia e intuición más desarrolladas de lo habitual. Aquellos que confiaban en anularte o quitarte de en medio se van a llevar una gran sorpresa y al final van a terminar derrotados.

Sagitario

Comenzarás esta semana con una gran fuerza, decidido a luchar con fe y ardor por aquello que tú quieres y crees merecer. Estás convencido de que por grandes que puedan ser las dificultades al final podrás lograr lo que quieres. Hoy se abre para ti una semana llena de lucha, pero que podría ser también muy buena.

Capricornio

No permitas que tus miedos o tus dudas te paralicen e incluso te lleven a perder una oportunidad en la vida profesional o los negocios. En estos momentos los planetas te favorecen y aunque haya obstáculos o piedras en el camino al final vas a tener las de ganar. Te has enfrentado a situaciones más difíciles en el pasado.

Acuario

Hoy no será un día demasiado bueno según los astros y por ello no te conviene correr demasiados riesgos, sobre todo en lo que se refiere al dinero y asuntos de carácter material. Hay riesgo de que las cosas no te salgan bien o algo se tuerza a última hora, aunque a ti no te dé esa impresión. Un amigo te va a traicionar.

Piscis

Hoy debes tener mucho cuidado con los desengaños o las traiciones, sobre todo porque te podría afectar bastante en todos tus asuntos laborales y mundanos. Tú siempre tienes la mano tendida hacia los que te rodean y actúan con nobleza, por eso no eres capaz de creer que a los demás pueden moverles motivos distintos.