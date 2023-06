Rufián pide al independentismo consensuar "el precio de una hipotética investidura" de Sánchez

El portavoz de ERC en el Congreso y candidato del partido el 23J, Gabriel Rufián, ha pedido a los partidos independentistas en el Congreso "establecer el precio de una hipotética investidura de Pedro Sánchez de forma consensuada" tras las elecciones generales.

En una entrevista en El Nacional.cat realizada junto a la número 2 de ERC para el 23J, la exconsellera Teresa Jordà este domingo, Rufián ha avisado de que para ERC este precio "tiene que ser más alto después de cuatro años de estar jugando solos".

"A esta gente les decimos, con mucho afecto y respeto, que bajen al campo a jugar con nosotros. Hay que poner a Sánchez en un dilema, que es Cataluña o Vox", ha añadido.

Para él, las generales van más allá de ganar o perder y requiere unidad independentista: "Los demócratas nos lo jugamos todo. Incluso en algún caso, la libertad. La amenaza del puro fascismo está más presente que nunca", ha añadido.

Preguntados por si temen que PSC y PSOE concentren mucho voto en las generales, Jordà ha respondido que quien mejor puede defender en estos momentos a Cataluña en el Congreso es el independentismo porque el PSC "acaba siendo una sucursal".

"Yo me he visto sola en el Govern para defender los intereses de sectores de este país ante el PSOE. El PSC no se ha posicionado a nuestro lado. El voto útil no es al PSC; el voto útil es a ERC, al independentismo republicano y de izquierdas", ha defendido.

No investirán a Sánchez si "significa no defender Cataluña"

Preguntados por si ERC se plantea no investir a Pedro Sánchez tras las generales, Rufián ha respondido: "Ya lo hicimos. Fuimos a unas elecciones porque ERC no votó unos presupuestos de Sánchez. Si investir a Sánchez significa no defender Cataluña, no lo haremos".

Jordà, también exalcaldesa de Ripoll (Barcelona), ha considerado que tras el 28M "Junts no estuvo a la altura" en el municipio para evitar que gobernara la actual alcaldesa, Sílvia Orriols, que según Jordà tiene un discurso de odio y contra los derechos humanos.