Mascarillas fuera

Bueno, pues por fin parece que vamos a librarnos de ir semitapados con una mascarilla, que nos oculta el rictus e impide reconocer a amigos que te encuentras por la calle. Hace casi tres años fue sin duda una buena medida para evitar la expansión de la pandemia, pero una vez frenado el maldito coronavirus, que tantas víctimas se cobró, tal parecía que la dichosa mascarilla había venido a nuestras vidas cotidianas para quedarse.

Fue útil para la salud, tampoco hay que olvidarlo, pero más aún para los que de una forma u otra aprovecharon para forrarse. Me alegro desde luego de que se les haya acabado el filón, pero me alegro más aún de ya no tener que llevarla en el bolsillo para poder comprar una aspirina en la farmacia o tener que entrar en la consulta de podología. El Gobierno va a decretar que ya no tendremos que olvidarnos de coger la mascarilla antes de salir de casa para ser libres.

Prescindir de ella nos aliviará de muchas incomodidades a la hora de respirar, sin desdeñar el ahorro que supondrá para nuestras exhaustas economías dejar de comprarlas y pagarlas a tocateja de vez en cuando. Políticamente, la supresión de semejante incordio puede ser un factor de influencia electoral.

Lo malo de poder movernos sin mascarilla es que nos quedamos sin una razón entre tantas como tenemos para quejarnos. Quedan muchas más: razones para quejarse nunca faltan, pero librarnos de una que parecía predestinada a eternizarse no deja de ser un motivo de satisfacción que podremos celebrar tirando al cesto de la basura todas las que teníamos guardadas en la cartera del coche.