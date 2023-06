Regent Seven presenta 164 viajes para "conocer mundo" en su nueva colección

La línea de cruceros Regent Seven ha presentado su nueva colección de viajes para la temporada 2025-2026, con 164 viajes que abarcarán todo el mundo y que, en palabras de Juan Rodero, CEO de Un Mundo de Cruceros/StarClass; "ofrecen la posibilidad a los clientes españoles de conocer mundo de una manera confortable".

En la nueva colección de viajes, los usuarios pueden encontrar itinerarios que van desde las siete noches hasta el Crucero Vuelta al mundo 154 noches en 2026, así como cinco Grand Voyages para los aventureros y exploradores más modernos.

Otros aspectos destacados de la colección incluyen cinco nuevos puertos en Madagascar, dos salidas de ida y vuelta de 14 noches en Alaska a bordo del Seven Seas Explorer, una temporada de América del Norte para Seven Seas Splendor y dos travesías a través del Canal de Panamá en el barco más nuevo y lujoso de Regent, Seven Seas Grandeur; que disfrutará de su primera temporada en el norte de Europa.

La colección también presenta nueve nuevos viajes en África y Arabia, más que cualquier colección de viajes anterior, e incluye la posibilidad de que los huéspedes se embarquen en Doha, Qatar y Port Louis, Isla Mauricio, por primera vez.

Grand Voyage: Cruceros de larga duración para vivir nuevas experiencias

La popularidad de los cruceros de lujo de larga duración va en aumento y siguiendo esta línea, Regent ha aumentado el número de viajes en su colección 'Grand Voyage 2025-2026' a cinco salidas, donde los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia verdaderamente inmersiva con hasta 589 excursiones en tierra gratuitas para elegir y hasta 9 pernoctaciones en el puerto.

La tendencia en el segmento de los cruceros de lujo es, precisamente, la de viajes cada vez más extensos, singulares y únicos, con todo el confort y elegancia en cada uno de los detalles que hacen que la estancia en el barco sea una verdadera experiencia del lujo más refinado.

En la presentación de los novedosos viajes, Andrea DeMarco, presidenta de Regent Seven Seas Cruises; ha explicado que “estos cinco nuevos viajes atraen a aquellos que desean experiencias más inmersivas, con itinerarios que van desde 61 a 117 noches de experiencias inolvidables en todo el mundo. Nuestros huéspedes disfrutarán de un servicio personalizado inigualable, una hospitalidad impecable y la comodidad de nuestros alojamientos de suites y balcones”.

Un buen ejemplo de todo ello es el 'Grand Arctic Adventure', a bordo del Seven Seas Mariner, que parte de Nueva York el 10 de julio de 2025 y lleva a los huéspedes en un viaje de 83 noches hasta Barcelona el 1 de octubre de 2025.

El viaje anterior se puede ampliar hasta las 117 noches en el 'Grand Cultural Quest' de Seven Seas Mariner, saliendo igualmente desde Nueva York y terminando en Barcelona, pero incorporando un gran número de puertos del Mediterráneo oriental.

De este modo, los huéspedes podrán disfrutar de los Estados más icónicos de Nueva Inglaterra, como Massachusetts y Maine, antes de proseguir hasta New Brunswick, Nueva Escocia, Groenlandia, Islandia, Islas Feroe, Dinamarca y Reino Unido, y seguir así hasta los países de Europa central, capitales bálticas y nórdicas, para adentrarse posteriormente en España por A Coruña, seguir por Portugal y recalar en Sevilla, Barcelona y Palamós y proseguir hacia el Mediterráneo Oriental e Israel, Egipto y Túnez, Italia y nuevamente regresar a España por los puertos de Mahón y Barcelona.

Conocer África, Asia o Australia desde Barcelona

La empresa de cruceros también cuenta con otros itinerarios de larga duración como el 'Grand Continental Sojourn', un viaje de 84 noches de Barcelona a Sydney a través de África, Asia y Australia a bordo del Seven Seas Navigator.

Este viaje partirá en Barcelona el 31 de octubre de 2025 y tras visitar Marruecos y las Islas Canarias, pondrá rumbo a Ciudad del Cabo recorriendo los países de la costa oeste de África. Se vivirán auténticas experiencias en Madagascar y Seychelles, Omán y Catar, así como en India y Sri Lanka. Tras disfrutar de momentos inolvidables en Asia e Indonesia, llegará a Australia con Sidney como destino final.

En palabras de Juan Rodero, CEO de Un Mundo de Cruceros/StarClass, “Los Grandes Viajes 2025-2026 de Regent, varios de ellos comenzando y terminando en Barcelona, ofrecen la posibilidad a los clientes españoles de conocer mundo de una manera confortable algunos de los destinos recónditos navegando cómodamente en su elegante suite con todas las atenciones y cuidados de la tripulación de Regent”.

Por otro lado, el 'Grand Asia Exploration', de Seven Seas Explorer, ofrecerá a los viajeros una aventura de 61 noches desde Auckland (Nueva Zelanda) hasta Tokyo, con salida el 12 de enero de 2026, con el fin de explorar a fondo los principales puertos y puntos de interés de Nueva Zelanda y Australia, incluyendo un par de días para pasear por Melbourne y Sidney, proseguir hacia Bali, Singapur, Tailandia, Camboya, Vietnam, Filipinas, Hong Kong y Shangai en China, Taiwan, Japón, Corea del Sur y las ciudades japonesas de Osaka, Nagoya y Tokyo.

El viaje final, denominado 'Indian Ocean Odyssey', llevará a los viajeros intrépidos en un viaje de 64 noches desde Mauricio a Roma, visitando África, Medio Oriente y el Mediterráneo. A bordo del Seven Seas Voyager, el 12 de febrero de 2026 se zarpará desde Port Louis, en Mauricio, para proseguir hacia Madagascar, Tanzania, Sudáfrica (Durban, Port Elizabeth y Ciudad del Cabo), Mozambique, Seychelles, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, para cruzar el Canal de Suez y llegar a Grecia, Turquía e Italia, desembarcando en el puerto de Civitavecchia en Roma.

Lujosos cruceros con suites y restaurantes

Los barcos cuentan con una de las proporciones más altas de tripulación por huésped en la industria de cruceros de lujo y una variedad de sensacionales restaurantes de especialidad, incluido el restaurante francés 'Chartreuse', el asador de carne 'Prime 7', el auténtico italiano 'Sette Mari' y el menú siempre cambiante del restaurante principal 'Compass Rose'.

Junto con amplios alojamientos de suites y balcones, los cruceros Grand Voyage ofrecerán un paquete de hotel e invitación de una exclusiva cena la noche antes del crucero, una experiencia única en tierra, servicio de equipaje puerta a puerta, lavandería ilimitada, que incluye tintorería y planchado.

Esto se suma a las lujosas comodidades que ya se incluyen en un crucero Regent, como excursiones en tierra ilimitadas en cada puerto de escala, cocina gourmet en una variedad de restaurantes de especialidades y lugares para cenar al aire libre, vinos y bebidas espirituosas, entretenimiento, acceso ilimitado a Internet, servicio médico a bordo, crédito de 800 dólares (equivale a 731,84 euros) por persona, propinas incluidas y traslados entre el aeropuerto y el barco.

Regent Seven Seas Cruises lidera la línea de cruceros de lujos

Regent Seven Seas Cruises es la línea líder de cruceros de lujo durante 30 años que, con un máximo de 746 invitados, los espaciosos y elegantes barcos de la línea; forman la flota mundial más lujosa y explora más de 500 destinos en todo el mundo.

Los huéspedes disfrutan de lujosas habitaciones de suites, casi todas con balcones privados, que se encuentran entre las más grandes en el mar, así como un servicio altamente personalizado en todas las lujosas áreas públicas y amplios espacios al aire libre.

Las excursiones en tierra de cortesía ilimitadas son un servicio exclusivo de la empresa y están disponibles en todos los puertos, lo que la convierte en la única línea de cruceros verdaderamente con todo incluido.

Las tarifas de viaje también incluyen cocina gourmet en una variedad de restaurantes de especialidades y lugares para cenar al aire libre, vinos y licores, entretenimiento, acceso ilimitado a Internet, servicio de lavandería gratuito, propinas, traslados terrestres y paquetes de hotel de una noche antes del crucero para huéspedes que se alojan en suites de nivel Concierge y superiores.

StarClass Cruceros y Norwegian Cruise Line Holdings LTD

StarClass nace bajo el paraguas de la compañía 'Un Mundo de Cruceros' que aporta casi 30 años de experiencia comercializando cruceros premium y de lujo. Además, aglutina hasta 14 marcas de lujo que ofrecen los más altos estándares de calidad, servicio y atención al detalle que los clientes más exigentes pueden esperar.

La agencia de cruceros reúne en un mismo concepto no sólo a las mejores navieras, sino también a los servicios y experiencias de viaje más exclusivas, enfocados a brindar una experiencia única a aquellos que deseen vivir un viaje inolvidable, proporcionando a cada viajero una experiencia única que cubre todas sus necesidades y expectativas, como un viaje “hecho a medida”.

Ante la diversidad de navieras categorizadas como 'great luxury', 'ultra luxury' o superior, su principal valor es recopilar la amplia oferta, conocerla a fondo y facilitar la elección en función del perfil del viajero.

Por otro lado, Norwegian Cruise Line Holdings es una compañía de cruceros líder a nivel mundial que opera las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises.

Con una flota combinada de 28 barcos con capacidad para cerca de 60.000 pasajeros, estas marcas ofrecen itinerarios a aproximadamente 500 destinos en todo el mundo. La compañía tiene prevista la entrega de otros nueve barcos hasta 2027, que suman aproximadamente 24.000 camas.