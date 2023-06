Orgullo LGTBI masivo y reivindicativo en Valencia: "Nos quieren devolver al armario, pero les faltarán papeleras"

Una masiva marcha del Orgullo LGTBI ha recorrido esta tarde el centro de Valencia para clamar contra "la vuelta al blanco y negro" y reivindicar que esta ciudad es "color y diversidad": "Nos quieren devolver al armario, pero les van a faltar papeleras para tirarnos a todas".

Alrededor de 70 entidades sociales se han sumado este año a la marcha y han mostrado su apoyo explícito a Lambda con la firma de un documento que reúne las reivindicaciones del Orgull LGTBIQ+ 2023, que este año lleva el lema 'Orgull de totes, drets per a totes'.

Así, el portavoz de Lambda, Fran Fernández, ha señalado que se han visto "desbordadas" con el apoyo de este año al Orgullo, el más multitudinario que ha visto nunca en más de 20 años, para hacer ver que Valencia "no va a consentir que nos vuelvan a la época de los grises y blanco y negro. La gente quiere colores y diversidad".

"Por mucho que se empeñen, esto es Valencia, color, diversidad y orgullo", ha dicho Fernández, quien ha agregado en referencia a la pancarta colgada en Madrid por Vox en la que se tiran a la papelera diversos símbolos, entre ellos la bandera LGTBI: "Nos quieren devolver al armario, pero les van a faltar papeleras para tirarnos a todas porque el movimiento feminista, partidos progresistas y movimientos sociales, todas, todos todes, estamos en el lado bueno de la historia y se van a quedar solas".

Al respecto, se ha referido a la polémica de las banderas tras la prohibición del alcalde de Vox de Náquera a colgar la del colectivo LGTBi en espacios públicos y ha señalado: "Lo que quieren, bajo la excusa la Ley de banderas, es devolvernos al armario, pero Valencia es diversidad, esto son derechos y ni un paso atrás".

En ese sentido, ha aclarado que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no ha colgado una bandera en el balcón del Ayuntamiento, sino una pancarta. "Debería saber la diferencia entre bandera, pancarta, pendón o iluminar con colores", le ha señalado.

Con todo, ha apuntado que esperan a que el PP conforme su Gobierno con Vox porque tienen la "esperanza" de que "Carlos Mazón cumpla su compromiso de que están con nosotros y reconozca que nuestros derechos son derechos". De hecho, ha señalado que el colectivo LGTBi no aparece en el acuerdo de Gobierno y eso es "una tranquilidad porque significa que no han llegado a un acuerdo". "Hay esperanza para el colectivo y si no saldremos a las calles", ha advertido.

La manifestación —que espera superar los 15.000 asistentes del año pasado y llegar a los 20.000— se ha desarrollando en un ambiente festivo, pero también muy reivindicativo. Ha arrancado a las 19:30 horas con una traca en el paseo de la Alameda del 'cap i casal' y cuenta con 16 vehículos que desfilan tras de la pancarta de cabecera.

"El amor no cabe en un armario"

Entre los participantes hay personas de todas las edades, parejas y familias que han lucido pancartas con mensajes como 'El amor no cabe en un armario'; 'Ningún Gobierno quitará el derecho a ser libre'; 'Algunos partidos les molesta nuestras banderas. Pues se van a cansar'; 'El amor y las familias se respetan' o 'Nunca ha existido armarios, solo mentes cerradas'.

La marcha ha continuado por la Porta de la Mar y la calle Colón para terminar en la plaza del Ayuntamiento, donde la cabecera ha llegado pasadas las 20:30 horas. Conforme iban llegando las distintos colectivos y entidades que han apoya la marcha —desde familias homosexuales, bisexuales y trans, colectivos queer, no binarias o asexuales y arrománticos pasando por los iaioflautas, asociaciones de vecinos, Fallas, o entidades de danza inclusiva o institutos— desde el escenario les iban dando la bienvenida.

Entre los partidos políticos, en la pancarta de cabecera han firmado 'Ara més que mai. Podem'; 'Els traurem els colors. Compromís', 'Del lado correcto de la historia. PSPV' y 'Amb Orgull combatiu i antifeixista. EUPV', se encontraba la ministra de Ciencia y cabeza de lista del PSOE por Valencia al 23J, Diana Morant, que ha señalado que "hay que ganar los derechos de nuevo en las urnas" porque "solo desde las fuerzas progresistas se han aumentado los derechos a lo largo de la historia de nuestro país". "Para no seguir retrocediendo, involucionando, tenemos que luchar con más fuerza si cabe el próximo 23 de julio", ha reclamado.

"Ni un paso atrás"

Al término de la marcha, se ha leído sobre las 22:00 horas —más de una retraso por la alta participación— el manifiesto del Orgull LGTBI+ 2023 en el que se destaca que en el territorio valenciano se disfruta de una legislación "considerablemente avanzada fruto de gobiernos que han apostado por mejorar nuestras vidas" y que ha sido "ejemplo para acuerdos estatales". Por eso advierten: "No vamos a permitir que ningún futuro gobierno nos vuelva a esconder en el armario. Vamos a decir bien alto que ni un paso atrás".

Asimismo, señalan que la ley estatal trans y LGTBi ha supuesto "un punto y seguido en la consecución de derechos y ha colocado a España en una posición de vanguardia internacional". No obstante, constatan que "muchas se han quedado fuera: No habrá verdaderamente un orgullo de todas hasta que no podamos disfrutar de las victorias colectivamente".

Por todo ello, señalan que ahora que se están negociando el gobierno de la Generalitat y que hay una nueva cita electoral recalcan: "Con los derechos humanos no se juega". "No aceptamos que nuestros derechos se ponga en riesgo por contentar a la extrema derecha que promueve la intolerancia y el odio a los que no son como ellos". "Volvemos a ocupar las calles de Valencia, unas calles que siempre han sido nuestras para decir bien alto y claro que no pararemos hasta conseguir un Orgullo de todas con derechos para todas", concluyen.

La marcha ha dado paso a una fiesta organizada por la Asociación de empresas y profesionales para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunitat Valenciana (Avegal) con un cartel encabezado por Rebeca y el valenciano DJ Suri, entre otras actuaciones, y con la artista drag Liz Dust como maestra de ceremonias.