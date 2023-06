Un juez no cree al Rey del Cachopo y absuelve al abogado al que denunció por amenazas

El juez que investigaba la denuncia por amenazas que interpuso César Román, el Rey del Cachopo, contra el abogado de la familia de Heidi Paz, la mujer por cuyo homicidio está condenado Román, ha absuelto al letrado al no considerar creíble la versión del denunciante, ya que se inventa una trama para justificar la versión que dio en el juicio por el homicidio.

En la sentencia, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Colmenar Viejo (Madrid) absuelve al letrado Alexis Socías del delito leve de amenazas por el que fue juzgado en mayo.

Los hechos ya fueron juzgados y el letrado fue absuelto, pero la defensa de Román interpuso recurso porque la vista oral no se grabó adecuadamente y el juicio tuvo que repetirse en mayo.

En este proceso, la Fiscalía había solicitado la libre absolución del abogado al no considerar acreditadas las amenazas.

El Rey del Cachopo hizo públicas esas presuntas amenazas en el juicio por la muerte de Heidi Paz, en mayo de 2021, y tras el juicio interpuso denuncia por las mismas, asegurando que el abogado le dijo un día en la prisión de Soto del Real que "tuviera cuidado con hablar del comisario", ya que "podría aparecer suicidado".

En aquel juicio sostuvo que la amenaza se debió a que el letrado estaba relacionado con un comisario de la Policía Nacional que, tras la desaparición de Heidi, le exigió a él que le entregara doce kilos de cocaína que se habían extraviado.

El jurado popular no dio crédito a esta versión del acusado, que fue condenado a 15 años de cárcel por el homicidio y el descuartizamiento de Heidi Paz, en una sentencia que fue avalada por el Tribuna Supremo, y que está recurrida en el Constitucional.

Ahora el juez al que ha correspondido juzgar las presuntas amenazas absuelve al letrado argumentando que solo queda probado que coincidieron "en una fecha indeterminada entre octubre y noviembre de 2020" en los locutorios de la cárcel, ya que luego hay dos versiones contradictorias sobre lo ocurrido, y además los testigos parecen tener un relato "interesado".

El magistrado relata que no se dan los requisitos para dar por probadas las amenazas y añade que César Román ofrece "un relato que no parece responder a la estricta realidad, dibujándose que con el presente juicio trata de acreditar la existencia de una trama en virtud de la cual se ha visto inmerso y condenado por unos hechos de los que no era responsable, lo que apunta su declaración a otros fines distintos al estricto cumplimiento de decir la verdad".

Añade la sentencia que el relato del Rey del Cachopo "escapa seriamente a las reglas de la lógica, esto es, que un abogado, sin concertar cita con el interno, ni estar designado, pueda hablar con él en un centro penitenciario, entregarle una tarjeta y además 'amenazarle' en el locutorio", sin que interviniera nadie.

Y pone de relieve que además no presentó denuncia por estos hechos el 3 de junio de 2021, seis meses después de los hechos.

El abogado absuelto, Alexis Socías, también interpuso una querella, que aún está por resolver, contra César Román por presuntas injurias y calumnias, ya que mantiene que nunca le amenazó ni pertenece a ninguna mafia policial.