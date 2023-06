Andrea Guasch protagoniza una emocionante imitación en 'Tu cara me suena': "Mi padre me la ha dedicado siempre"

Andrea Guasch protagonizó una de emocionante imitación en la gala de Tu cara me suena emitida durante la noche del viernes. La joven se puso en la piel de Carpenters, interpretando (They long to be) Close to you.

"Esta canción me la ha dedicado mi padre siempre", confesó Andrea en la entrevista previa a la actuación. "Lloro un montón cuando la canto", aseguró, por lo que Manel Fuente dijo que ese era su reto: "No perder la voz".

Tras el show que regaló la concursante, tanto ella como Chenoa y Lolita Flores tuvieron que secarse las lágrimas de la cara. "Yo también cantaba esta canción con mi madre", aseguró Chenoa. "A mí me recuerda muchas cosas", aseguró Lolita.

A la espalda de la concursante, durante la actuación, se proyectaron imágenes suyas con su padre de pequeña. Además, sus padres estaban en el plató. "Tienes suerte de poder mirar hacia ahí y que estén ellos", recalcó Lolita emocionada.