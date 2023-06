Tu horóscopo diario: sábado 24 de junio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 24 de junio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El fin de semana comenzará para ti con un día un poco triste como consecuencia del alejamiento de un ser querido o alguna ruptura sentimental. No podrás evitar gran sentimiento de soledad unido a una profunda melancolía. Saturno se hallará muy poderoso y te forzará a que tomes más conciencia de tus limitaciones.

Tauro

Este va a ser un día afortunado que esperabas con ilusión, ya que el destino te tiene reservadas vivencias muy felices en la vida íntima y familiar, o al menos tú estás seguro de que así ocurrirá. Un aspecto favorable de la Luna te traerá suerte en el terreno emocional y te impulsará a que las cosas salgan del modo que deseas.

Géminis

A menudo te bloqueas intentando encontrar el mejor camino o la mejor solución. Tu inestabilidad te lleva, muchas veces, a una situación de confusionismo o de punto muerto, y esto es precisamente lo que te va a pasar hoy. Lo que tienes que hacer es no dar tantas vueltas a las cosas y avanzar sin miedo hacia adelante.

Cáncer

Ya es hora de que poco a poco te des cuenta de lo mucho que vales y deja de preocuparte tanto por el hecho de que los que te rodean no te comprendan o incluso no aprueben tu modo de ser o actuar. Eres tú, por encima de todo, quien te tienes que comprender y, por encima de todo, quien te tienes que querer y aceptar.

Leo

Al fin se termina una relación que te ha traído muchos problemas y muchas penas, y ante ello vas a tener una mezcla entre tristeza y liberación. No solo se abre para ti un futuro mejor en los asuntos mundanos sino también en lo personal, pero hay cambios que aunque sean muy buenos cuesta un gran dolor afrontarlos.

Virgo

Ten cuidado con el amor porque te podría jugar una mala pasada. Conocerás a alguien que despertará en ti una gran ilusión, pero la realidad de las cosas va a ser muy diferente porque esa persona en un futuro se podría aprovechar de ti y hacerte un gran daño. No te fíes de todo lo que veas, el amor bloquea la inteligencia.

Libra

Hay cosas por las que merece la pena sufrir y renunciar a muchas cosas, pero hay otras por las cuales sufrir puede ser incluso una estupidez, y esto último te podría suceder hoy. Luchar por una relación siempre es conveniente, pero en algunos casos es simplemente perder el tiempo. Tienes que tomar conciencia de tu valor.

Escorpio

Vas a comenzar el fin de semana inquieto o preocupado por asuntos de trabajo que no están saliendo del modo que tú tenías previsto, por eso hoy, por muy bien que te lo pudieras pasar, no podrás dejar de tener la mente en estos temas. Sin embargo, en realidad las cosas no son tan graves, ten paciencia y las enderezarás.

Sagitario

Aunque la influencia adversa de Saturno hará que te sientas triste y preocupado, ya sea con razón o incluso sin ella, no debes dejar de luchar y avanzar hacia adelante. Tu naturaleza optimista pronto te hará olvidar las penas y buscar el lado bueno de las cosas, y si un amor se marchó a lo mejor era lo que más te convenía.

Capricornio

Riesgo de algún pequeño accidente en el hogar, o que se estropee algún electrodoméstico. Si tenías pensado relajarte en este fin de semana quizás tengas que hacer nuevos planes. Afortunadamente, no va a pasar nada malo o que no se pueda arreglar, pero va a hacer que el día sea muy diferente a como te hubiera gustado.

Acuario

Riesgo de tensiones o conflicto con los hijos, o en su caso con algún otro familiar muy cercano y que para ti sería casi como un hijo. Tu corazón está lleno de buena intención, pero a veces eres demasiado radical o te cuesta mucho ponerte en el lugar de la otra persona. Por fortuna, es un conflicto que pronto se podría solucionar.

Piscis

Hoy vas a intentar conseguir el amor de la persona que tienes, desde hace tiempo, en tu corazón. Pero si quienes que las cosas vayan bien vas a tener que cambiar de táctica. Tú estás pensando en ti cuando en realidad lo que deberías hacer es pensar en ella, demostrarle que la quieres pero con los actos, no con palabras vacías.