La Justicia estima como accidente laboral la caída de un interino en unas oposiciones

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado que la caída sufrida por un trabajador interino del Gobierno regional durante las pruebas de oposición para obtener la plaza es un accidente de trabajo.

El trabajador interino desempañaba funciones de rescatador del helicóptero de Protección Civil desde 2010 y sufrió el accidente en 2020, cuando estaba haciendo una prueba en un tablón de equilibrio.

La incapacidad temporal no fue considerada por la mutua como accidente laboral porque no estaba trabajando cuando sufrió la caída, pero el juzgado de lo social entendió que sí era una contingencia laboral porque las pruebas para ser titular de una plaza "no es algo optativo o ajeno al trabajo".

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia ha respaldado ahora ese decisión en una sentencia en la que desestima el recurso que presentó la mutua.

Según el tribunal, el rescatador se presentó "por motivo de trabajo" a las pruebas que le habilitan como fijo y el accidente se produjo "con ocasión de mejorar en su trabajo".

"Si se quería mantener el puesto y obtener estabilidad laboral, era imprescindible que el actor se presentara y superara las pruebas selectivas convocadas", argumenta.

Y añade que "es el desarrollo de una actividad profesional la que ha determinado la exposición del sujeto protegido a unos riesgos que, pese a no ser inherentes al trabajo, están conectados con él".

La sentencia de la Sala no es firme y contra ella cabe un recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, según ha informado el TSJC en una nota de prensa.